FIBA AmeriCup: Αδιανόητο ξύλο στο Αργεντινή – Δομινικανή Δημοκρατία, μάχες σώμα με σώμα στο κέντρο του γηπέδου (Βίντεο)

Άκρως επεισοδιακό ήταν το φινάλε της αναμέτρησης Αργεντινή – Δομινικανή Δημοκρατία με τους παίκτες των δύο ομάδων να γίνονται “μαλλιά κουβάρια” στο κέντρο του γηπέδου. Μετά το τέλος της αναμέτρησης που έγινε στα πλαίσια του FIBA AmeriCup, οι παίκτες της Αργεντινής και της Δομινικανής Δημοκρατίας μετέτρεψαν σε ρινγκ το παρκέ.

Η κατάσταση ξέφυγε τελείως στο κέντρο του γηπέδου της Μανάγουα, πόλης της Νικαράγουα, με τους Ντέιβιντ-Τζόουνς Γκαρσία και Χουάν Γκερέρο από τη Δομινικανή Δημοκρατία να μοιράζουν… μπουνιές.

Así fue el escándalo del final. pic.twitter.com/DnTAwIjOkN— Carlos Altamirano (@altamirano45) August 24, 2025

Όπως είναι φυσικό, οι πρωταγωνιστές των επεισοδίων αναμένεται να τιμωρηθούν σκληρά από τη FIBA.