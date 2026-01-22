Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός 1-1: Με «οβίδα» Ζαρουρί πήρε βαθμό πρόκρισης στα playoffs του Europa League

Με γκολ του Ζαρουρί στο 86ο λεπτό ο Παναθηναϊκός έφυγε με την ισοπαλία (1-1) από την έδρα της Φερεντσβάρος για την League Phase του Europa League.

Κάπως έτσι, οι «πράσινοι» θα συνεχίσουν στα Playoffs του Europa League δείχνοντας πως άφησε γρήγορα πίσω του τη βαριά ήττα με 4-0 από την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα.

Ο Παναθηναϊκός ήταν κυρίαρχος στο πρώτο ημίχρονο και έχασε ευκαιρίες για να μπορέσει να ανοίξει το σκορ, με τον Γκροφ να σταματάει τους παίκτες των «πρασίνων».

Ότι δεν κατάφερε ο Παναθηναϊκός, το πέτυχε η Φερεντσβάρος με πέναλτι στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο Ντέλε νίκησε τον Λαφόντ και έκανε το 1-0. Όμως ο Παναθηναϊκός δεν είχε πει την τελευταία του λέξη, με τον Ζαρουρί να κάνει στο 86ο λεπτό με «οβίδα» το 1-1.