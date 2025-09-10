Εύα Χαντάβα: Συγκλονίζει η βολεϊμπολίστρια που έζησε τον τρόμο στο φλεγόμενο Νεπάλ – “Πίστευα ότι θα πέθαινα”

Στιγμές τρόμου έζησε στο Νεπάλ η βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα μετά το ξέσπασμα πρωτοφανών επεισοδίων στην χώρα. Η Ελληνίδα αθλήτρια παραδέχθηκε ότι φοβήθηκε ότι θα πεθάνει όταν εξαγριωμένη διαδηλωτές βρέθηκαν στο ξενοδοχείο που έμενε.

Η Εύα Χαντάβα κατέφυγε στο δάσος για να σωθεί καθώς προσπαθούσε να ξεφύγει από τους μανιασμένους διαδηλωτές και πλέον βρίσκεται στην Μποκάρα και είναι ασφαλής. Στην συγκλονιστική μαρτυρία της στο OPEN, η βολεϊμπολίστρια παραδέχθηκε ότι δεν πίστευε ότι θα βγει ζωντανή.

«Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να ζήσω κάτι τέτοιο. Εμείς ήμασταν με την ομάδα σε ξενοδοχείο και αυτό ανήκε σε μέλος της κυβέρνησης. Όπως είδατε έκαιγαν όλα όσα ανήκαν σε κυβερνητικούς. Ξαφνικά ενώ ήμουν στο δωμάτιό μου άκουσαν κάτι να σπάνε. Βγήκα στο μπαλκόνι με προσοχή γιατί φοβόμουν και είδα να σπάνε αυτοκίνητα με φτυάρια ενώ από τον διάδρομο άκουγα να σπάνε φώτα και γλάστρες. Εγώ ήμουν στο δωμάτιο απροστάτευτη. Έριχναν γκαζάκια με φωτιές γύρω από ξενοδοχείο» ανέφερε η αθλήτρια, που έμενε σε επιχείρηση που άνηκε σε μέλος της κυβέρνησης.

«Σωθήκαμε γιατί το ξενοδοχείο ήταν σαν λαβύρινθος και είχε πολλές εξόδους και καταφέραμε να βγούμε με σαγιονάρες και πιτζάμες μέσα στο δάσος για 1,5 ώρα. Ο καπνός ήταν παντού. Δεν υπήρχε καμία ασφάλεια στο ξενοδοχείο, πηγαίναμε με το ένστικτό μας, τα λέω και μου έρχεται να κλάψω γιατί πίστευα ότι θα πέθαινα χθες», είπε η Εύα Χαντάβα.

Στη συνέχεια ανέφερε… «Όταν έφυγαν από το ξενοδοχείο αυτοί και έσβηναν οι φωτιές μας είπαν “έχετε 5 λεπτά για να πάρετε τα πράγματά σας”. Εγώ δεν είχα ούτε το διαβατήριό μου είχα μόνο το κινητό μου. Φόρεσα φόρμα και αθλητικά για να μπορώ να τρέξω, πήρα όσα πράγματα μπορούσα όσο πιο γρήγορα. Αυτό που με ένοιαζε ήταν να πάρω το κινητό μου. Πήραμε τα πράγματα μας και επιστρέψαμε στο δάσος, είχαμε μαζί τις βαλίτσες μας, αλλα τις παρατήσαμε εκεί για να πάμε πιο μέσα γιατί αυτοί επέστρεψαν. Η δεύτερη φορά ήταν, μάλιστα, πιο επικίνδυνη».

Ο κίνδυνος για την Εύα Χαντάβα πήρε τέλος έστω και προσωρινά μετά από ώρες. «Αργά το βράδυ επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο γιατί ανέλαβε ο στρατός, ήρθε λεωφορείο και μας πήγε σε ξενοδοχείο που δεν ανήκει σε κυβερνητικό στέλεχος. Και είμαστε ασφαλείς».

Αυτή την στιγμή, η Χαντάβα παραμένει σε ασφαλές μέρος διαμένοντας σε κατάλυμα που δεν ανήκει σε στέλεχος της κυβέρνησης. Μάλιστα, βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια να φύγει από το Νεπάλ ευχαρίστησε τον πρόεδρο της ΕΟΠΕ Γιώργο Καραμπέτσο.

Όπως είπε «αυτή τη στιγμή το αεροδρόμιο στο Κατμαντού είναι κλειστό. Οδικώς είναι 6 ώρες να πάω εκεί και αυτό είναι επικίνδυνο. Προς το παρόν θα μείνω εδώ. Αν το επιτρέψουν οι συνθήκες θα πάω αεροπορικώς από τη Μποκάρα που είναι 25 λεπτά μέχρι το Κατμαντού και μετά από εκεί θα φύγω όποτε μπορέσω».

Να θυμίσουμε ότι η 34χρονη βολεϊμπολίστρια αγωνίζονταν στην Everest Women’s Volleyball League με την Karnali Yashvis.