Eurocup γυναικών: LIVE οι μάχες Παναθηναϊκού, Αθηναϊκού και Ολυμπιακού

Τη δική τους μάχη στο Eurocup γυναικών δίνουν το απόγευμα της Πέμπτης 18/12 οι Παναθηναϊκός, Αθηναϊκός και Ολυμπιακός για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Ο Ολυμπιακός απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης στο «Top-16» επικρατώντας με με 93-86 (+7) της Ελιτζούρ Ράμλα ως τυπικά φιλοξενούμενος στο ΣΕΦ στον πρώτο αγώνα της φάσης των «32» του Eurocup και απόψε θέλει να τη «σφραγίσει», όταν στις 19:00 (MEGA News) υποδέχεται την ισραηλινή ομάδα στο Φάληρο, στον δεύτερο και τελευταίο μεταξύ τους αγώνα.

Το υπέρ του +9 (85-76) στην Αθήνα, επιτρέπει στον Παναθηναϊκό να ελπίζει στην πρόκριση, όταν αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι (18/12, 19:00).

Στον Βύρωνα θα γραφτεί… η τελευταία πράξη της φάσης των «32» για τον Αθηναϊκό, με τις παίκτριες της Στέλλας Καλτσίδου να είναι αποφασισμένες για την παρουσία στο «Top-16». Στην Ισπανία, η ελληνική ομάδα είχε επικρατήσει με 80-75 στις 11 Δεκεμβρίου και στον 2ο αγώνα στην Αθήνα θα μπει με… μαξιλαράκι 5 πόντων, την Πέμπτη (20:45).