Ερνέστο Βαλβέρδε: Στην πόρτα της εξόδου από την Αθλέτικ Μπιλμπάο

Ο προπονητής της Αθλέτικ Μπιλμπάο, Ερνέστο Βαλβέρδε, φαίνεται να βρίσκεται πολύ κοντά στην αποχώρηση από την Ισπανική ομάδα, μιας και η ήττα με 5-0 από την Μπαρτσελόνα δεν άρεσε στην διοίκηση.

Η Μπαρτσελόνα διέλυσε την ομάδα του Βάσκου προπονητή στον πρώτο ημιτελικό του Supercopa Ισπανίας, με 5-0 επιμέρους σκορ και πέρασε στην τελική φάση της διοργάνωσης. Ο αγώνας μένει να δούμε αν θα αποτελέσει κύκνειο άσμα για τον Βαλβέρδε, που έπειτα από 3.5 χρόνια στον σύλλογο ήρθε η στιγμή της αποδέσμευσής του.

Τον άλλοτε προπονητή του Ολυμπιακόυ αναμένεται να αντικαταστήσει ο 37χρονός προπονητής της Ράγιο Βαγεκάνο, Ινίγκο Πέρεθ, ο οποίος θα αναλάβει άμεσα την τεχνική ηγεσία της ομάδας και όχι τον Ιούλιο που λήγει το συμβόλαιο του.

Στον πάγκο της Αθλέτικ από το 2022 έχει 173 ματς με 83 νίκες, 41 ισοπαλίες και 49 ήττες.