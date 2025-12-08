Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών;
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο σκοποβολής της Ντόχα

Ανέβηκε σε βάθρο η Ελληνίδα σκοπεύτρια

Εμμανουέλα Κατζουράκη: Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο σκοποβολής της Ντόχα
Άλλη μια επιτυχία για την Εμμανουέλα Κατζουράκη η οποία κατέκτησε την τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο στην Ντόχα του Κατάρ στο γυναικείο σκητσκοποβολής.

Η Εμμανουέλα μπήκε στον τελικό του σκητ με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση και κατάφερε να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο με 28 βαθμούς, ενώ το χρυσό κατέκτησε η Κινέζα Γίτινγκ Ζιάνκ που ήταν αλάνθαστη με 36.

Να σημειωθεί ότι η Εμμανουέλα ήταν η μοναδική Ελληνίδα που ταξίδεψε ως την Ντόχα για Παγκόσμιο Κύπελλο, στον τελευταιό αγώνα της χρονιάς.

