Εμμανουέλα Κατζουράκη: Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο σκοποβολής της Ντόχα

Άλλη μια επιτυχία για την Εμμανουέλα Κατζουράκη η οποία κατέκτησε την τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο στην Ντόχα του Κατάρ στο γυναικείο σκητ–σκοποβολής.

Η Εμμανουέλα μπήκε στον τελικό του σκητ με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση και κατάφερε να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο με 28 βαθμούς, ενώ το χρυσό κατέκτησε η Κινέζα Γίτινγκ Ζιάνκ που ήταν αλάνθαστη με 36.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να σημειωθεί ότι η Εμμανουέλα ήταν η μοναδική Ελληνίδα που ταξίδεψε ως την Ντόχα για Παγκόσμιο Κύπελλο, στον τελευταιό αγώνα της χρονιάς.