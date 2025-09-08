Ελλάδα-Δανία: Νίκη και στο βάθος… μουντιάλ – Η ώρα και το κανάλι της κρίσιμης μάχης της Εθνικής

Συνέχεια στο καλό ξεκίνημα που έκανε, μετά την εμφατική νίκη με 5-1 επί της Λευκορωσίας, θέλει να δώσει η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία φιλοξενεί το βράδυ της Δευτέρας (21:45, ALPHA) την Δανία, για τη 2η αγωνιστική του Γ΄ ομίλου στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η νίκη θα δώσει στην Ελλάδα σημαντικό προβάδισμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης, μετά την “λευκή” ισοπαλία μεταξύ Δανίας και Σκωτίας την 1η αγωνιστική στο “Πάρκεν” της Κοπεγχάγης.

Η Ελλάδα έχει κερδίσει τρία και έχει χάσει οκτώ από τα 15 προηγούμενα παιχνίδια της εναντίον των Δανών, ενώ το σκορ ήταν 1-1 όταν οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν για τελευταία φορά, σε φιλικό αγώνα τον Φεβρουάριο του 2009.

Η τελευταία νίκη της Δανίας επί της Ελλάδας ήταν με 1-0 και σημειώθηκε στα προκριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006.

Διαιτητής της αναμέτρησης έχει οριστεί ο Λιθουανός Ντονάτας Ρούμσας, γνώριμος των ελληνικών ομάδων αλλά και της Εθνικής, καθώς έχει διευθύνει παιχνίδια τους.

Πιθανές αρχικές ενδεκάδες:

ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Κουρμπέλης, Καρέτσας, Μπακασέτας, Τζόλης, Παυλίδης

ΔΑΝΙΑ (Μπράιαν Ρίμερ): Σμάιχελ, Κρίστενσεν, Άντερσεν, Κρίστενσεν, Ντρέιερ, Χιούλμαντ, Χόιμπιεργκ, Μέλε, Ντάμσγκαρντ, Ντόλμπεργκ, Μπίρεθ.