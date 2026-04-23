Διαμαρτυρίες του Αστέρα κατά της διαιτησίας με τον Παναιτωλικό: «Πέναλτι-φάντασμα, ήθελαν να μας στερήσουν 2 βαθμούς»

Ο Αστέρας AKTOR πήρε ηχηρή νίκη απέναντι στον Παναιτωλικό με 2-1 και ξέφυγε προσωρινά από την ζώνη του υποβιβασμού.

Έντονες διαμαρτυρίες σχετικά με το πέναλτι που δόθηκε στο 89′ υπέρ της ομάδας του Αγρινίου υπήρχαν από τους Αρκάδες, οι οποίες, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, ο κ. Πολυχρόνης στο VAR «ανακάλυψε».

Η νίκη που εν τέλη πήρε ο Αστέρας (αστόχησε ο Ρόζα στο πέναλτι) ήταν πολύ σημαντική καθώς έδωσε ανάσα παραμονής στην ομάδα, ενώ ταυτόχρονα έφερε τον Πανσερραϊκό και την ΑΕΛ στην «κόκκινη ζώνη».

Στην ανακοίνωση που ακολούθησε σχετικά με την απόφαση του VARιστα η διοίκηση των Αρκάδων ανέφερε: «Μετέτρεψε σε πέναλτι μια μπασκετική φάση και αναφέρουν χαρακτηριστικά πως τέτοια αλληλοτραβήγματα συμβαίνουν σε κάθε κόρνερ.»

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR διαμαρτύρεται εντονότατα για τον καταλογισμό του πέναλτι – φάντασμα στον χθεσινό αγώνα με αντίπαλο τον Παναιτωλικό, το οποίο θα μπορούσε να έχει στερήσει δύο καθοριστικούς βαθμούς από την ομάδα μας.

Ο διαιτητής VAR, κ. Φώτης Πολυχρόνης στο 90ό λεπτό(!) διυλίζοντας μία μπασκετική φάση στην οποία ο τερματοφύλακας είναι πλήρως κάτοχος της μπάλας, έκρινε ότι έπρεπε να καταλογιστεί η εσχάτη των ποινών, διότι έξι μέτρα μακριά υπήρξε ένα αλληλοτράβηγμα επιθετικού και αμυντικού.

Ελαφρά τη καρδία ο κ. Πολυχρόνης αποφάσισε ότι πρέπει να στερήσει δύο βαθμούς από την ομάδα μας, όταν τέτοιου είδους φάσεις σε όλα τα επίπεδα του ποδοσφαίρου, από το χαμηλότερο έως το υψηλότερο, δεν αξιολογούνται καν.

Πιστεύαμε ότι το VAR θα βοηθήσει το ποδόσφαιρο για την απονομή δικαιοσύνης. Δυστυχώς, διαπιστώνουμε ότι γίνεται εργαλείο αυθαίρετων αποφάσεων. Αν είναι να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο το VAR, σε κάθε κόρνερ που οι παίκτες αλληλοτραβιούνται, θα πρέπει να καταλογίζεται κι ένα πέναλτι.

Πάντως, για την ομάδα μας στη διάρκεια της χρονιάς υπήρξαν πολλές ίδιες φάσεις (τραβήγματα επιθετικών μας στην αντίπαλη περιοχή), αλλά ποτέ δεν καταλογίστηκε πέναλτι υπέρ μας.

Κλείνοντας, το μήνυμα το είχαμε λάβει εδώ και πολύ καιρό, αλλά ποτέ δεν περιμέναμε μία τόσο απροκάλυπτη απόφαση, η οποία θα μπορούσε να καταδικάσει την ομάδα μας στην προσπάθεια που κάνει για να παραμείνει στην κατηγορία».