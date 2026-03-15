Ατρόμητος – ΑΕΚ: «Δεχθήκαμε δύο φθηνά γκολ» είπε ο Νίκολιτς

Το δικό του σχόλιο για την ισοπαλία της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο έκανε ο τεχνικός της «Ένωσης» Μάρκο Νίκολιτς.

Συγκεκριμένα, ο προπονητής της ΑΕΚ είχε πολλά παράπονα από την αμυντική λειτουργία της ομάδας του.

«Κερδίσαμε έναν πόντο εδώ, άρα τρεις ομάδες είναι μαζί στην κορυφή. Επιθετικά ήμασταν αρκετά καλοί, μας σταμάτησαν τα δοκάρια και ο αντίπαλος τερματοφύλακας. Αμυντικά δεν ήμασταν καλοί, κάποιοι παίκτες δεν ήταν στο σωστό αμυντικό επίπεδο. Δύο ηλίθια λάθη από στατικές φάσεις. Φτηνά γκολ» είπε αρχικά για να προσθέσει:

«Πληρώσαμε το τίμημα από την έλλειψη συγκέντρωσης, ενώ είμαστε πολύ καλοί στις στημένες φάσεις. Υπήρχε γενικότερη έλλειψη συγκέντρωσης για να φτάσουν στις στατικές φάσεις και μας κόστισε αυτό».