Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τις μάχες ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στη Super League – Οι ώρες των αγώνων
Πλούσιο το μενού των αθλητικών μεταδόσεων
Πλούσιο είναι το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων με δράση σε όλα σχεδόν τα αθλήματα και τους αγώνες του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ στην Super League να ξεχωρίζουν.
Ακόμη, ενδιαφέρον αναμέτρηση έχουμε και το μεσημέρι, όπου ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Ηρακλή στο ΣΕΦ για την Basket League.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων:
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Ηρακλής GBL
13:30 COSMOTE SPORT 4 HD Σαραγόσα – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
13:30 COSMOTE SPORT 6 HD Χάρι Χελιοβάαρα/Χένρι Πάτεν – Τζούλιαν Κας/Λόιντ Γκλάσπουλ Παρίσι
13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ελλάς Βερόνα – Ίντερ Serie A
14:00 Novasports 5HD WTA Finals
14:00 Action 24 Αναγέννηση Καρδίτσας – Ηρακλής Super League 2
14:30 Novasports 4HD WTA 250 Τσενάι
14:30 Novasports 3HD Φορτούνα Ντίσελντορφ – Καϊζερσλάουτερν Bundesliga 2
15:00 Novasports 1HD Λεβάντε – Θέλτα La Liga
16:00 Novasports Premier League Γουέστ Χαμ – Νιούκαστλ Premier League
16:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ
16:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τορίνο – Πίζα Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ – ΓιανίκΣίνερΠαρίσι
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σέλτικ – Ρέιντζερς Premier Sports Cup
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Λέτσε Serie A
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΟ Μυκόνου – Μαρούσι GBL
16:30 Novasports Prime Κολωνία – Αμβούργο Bundesliga
17:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μερσίν – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League
17:15 Novasports 1HD Αλαβές – Εσπανιόλ La Liga
17:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός Super League
17:45 Novasports 2HD PSV Αϊντχόφεν – Φορτούνα Σίταρντ Eredivisie
18:00 Novasports 6HD Hellenic Championship Φάση των 32
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΝΟ Γλυφάδας – Άλιμος Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Γυναικών
18:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Μπόρνμουθ Premier League
18:30 Novasports Start Βόλφσμπουργκ – Χόφενχαϊμ Bundesliga
18:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ
19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρέτζιο Εμίλια – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πάφος – ΑΕΛ Λεμεσού Cyprus League
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Πάρμα – Μπολόνια Serie A
19:30 Novasports Prime Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ Super League
19:30 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Έλτσε La Liga
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άρης – ΠΑΟΚ Α1 Γυναικών Volley League
19:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Volley League Ανδρών
20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπασκόνια – Τενερίφη ACB Liga Endesa
20:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ
21:00 Novasports 6HD Hellenic Championship Φάση των 32
21:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Παναιτωλικός Super League
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλαν – Ρόμα Serie A
22:00 Novasports 1HD Μπέτις – Μαγιόρκα La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Νιου Ορλίνς Πέλικανς NBA
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Μπράγκα Liga Portugal
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις