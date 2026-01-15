Αποτελέσματα ΝΒΑ: Οι Νάγκετς αντέχουν χωρίς Γιόκιτς επικρατώντας και των Μάβερικς – Βούξεβιτς έδωσε την νίκη στους Μπούλς στην εκπνοή

Οι Ντένβερ Νάγκετς επικράτησαν των Ντάλας Μάβερικς με 118-109, με τον Τζαμάλ Μάρεϊ να «ντύνεται» Γιόκιτς δείχνοντας ότι και χωρίς τον σούπερσταρ τους είναι εξίσου επικίνδυνοι.

Ο Καναδός τελείωσε τον αγώνα με 33 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ και έδειξε ότι το ρόστερ των Νάγκετς δεν είναι μόνο ο τραυματίας Νικόλα Γιόκιτς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γκόρντον ήταν επίσης σε πολύ καλό βράδυ σκοράροντας σταθερά σε ακόμη έναν αγώνα πάνω από 20 πόντους (22 πόντους, 6 ριμπάουντ), ενώ από πλευράς Ντάλας πάλευε ο Μάρσαλ με 24 πόντους.

Στα τελευταία 9 παιχνίδια που είναι απών ο Σέρβος οι Νάγκετς έχουν κερδίσει τα 6 και έχουν μείνει σταθερά στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Δυτικής Περιφέρειας.

Οι Σικάγο Μπούλς επικράτησαν των Γιούτα Τζαζ με 128-126, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στην κόψη του ξυραφιού. Συγκεκριμένα ο Μαυροβούνιος, Νικόλα Βούξεβιτς, 4 δευτερόλεπτα πριν την λήξη του αγώνα δέχεται πάσα μετά απο αυτοθυσία των συμπαικτών του να την κρατήσουν εντός παρκέ, με εκείνον φυσικά να μην αστοχεί κάτω από το καλάθι.

Τελείωσε το παιχνίδι με 35 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ από πλευράς Γιούτα παρότι ο Σανσάμπο βρίσκονταν σε καταπληκτικό βράδυ με 43 πόντους δεν κατάφεραν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων στα τελευταία λεπτά που η μπάλα «έκαιγε».

Αναλυτικά όλα τα απτελέσματα για τους αγώνες της Πέμπτης 15/1: