Αποτελέσματα NBA : Ο Λεμπρόν Τζέιμς «ξύπνησε» σκοράροντας 29 πόντους – Οι Θάντερ έχουν «ξεχάσει» τη λέξη ήττα
Σαρωτικοί Ντόντσιτς - Λεμπρόν σκοράροντας 60 πόντους
Με «29αρη» Λεμπρόν Τζέιμς και ασταμάτητο Λούκα Ντόντσιτς, οι Λέικερς επικράτησαν των Φιλαδέλφια 76ερς με 112-108 και βρίσκονται ξανά στην πρώτη τριάδα της Δύσης.
Ο «Βασιλιάς» παρότι έληξε το σερί των 10+ πόντων σε 1.297 συνεχόμενους αγώνες στην νίκη κόντρα στους Ράπτορς (5/12) σκοράροντας μόνο 8, έδωσε μια ηχηρή απάντηση σε όλες τις κριτικές. Σε συνδιασμό με το «triple-double» του Σλοβένου σταρ ( 31 πόντοι, 15 ριμπάουντ, 11 ασίστ), οι δυο τους σκόραραν 60 πόντους και οδήγησαν τους Λέικερς στην 3η θέση της Δυτικής Περιφέρειας.
Τι και αν δεν είχαν στην διάθεσή τους τον Σέι Τζίλιους-Αλεξάντερ, οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ πήραν άλλη μια νίκη αυτή τη φορά κόντρα στους Γιούτα Τζαζ με 101-131. Οι 50 πόντοι των Χόλμγκρεν και Γουίλιαμς ήταν καθοριστικοί και δεν άφησαν κανένα περιθώριο στην ομάδα της Γιούτα και οι Θάντερ έφτασαν το 23-1 στην Δύση.
Υπόλοιπα αποτελέσματα ΝΒΑ:
Νιου Γιορκ Νικς – Ορλάντο Μάτζικ 106-100
Τορόντο Ράπτορς – Μπόστον Σέλτικς 113-121
Σάρλοτ Χόρνετς – Ντένβερ Νάγκετς 106-115
Μέμφις Γκρίζλις – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 119-96
Σικάγο Μπουλς – Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 91-123
Φιλαδέλφεια 76ερς – Λος Άντζελες Λέικερς 108-112
Γιούτα Τζαζ – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 101-131
