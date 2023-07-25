Απόλλων Πάτρας: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Καφέζα

Την απόκτηση του Χρήστου Καφέζα ανακοίνωσε ο Απόλλων Πάτρας. Ο 21χρονος γκαρντ πέρυσι αγωνίστηκε με τη φανέλα του Αγρινίου στην Elite League και είχε μέσο όρο 6,2 πόντους, 2,7 ασίστ και 1,5 ριμπάουντ σε περίπου 20 λεπτά συμμετοχής (32 παιχνίδια).

Πιο συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

“Η οικογένεια του Απόλλωνα καλωσορίζει τον Χρήστο Καφέζα (2002, 1,89 μ.), ο οποίος είναι Πατρινός και ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία μας. Θέλουμε και κάνουμε πράξη, να στηρίζουμε τα παιδιά της πόλης μας και να τους δίνουμε ευκαιρίες. Χρήστο να έχεις υγεία, το μέλλον είναι δικό σου!

Ο Χρήστος Καφέζας ξεκίνησε το μπάσκετ από τον Έσπερο ΑΟΠΑ και στη συνέχεια εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής του Προμηθέα πανηγυρίζοντας διακρίσεις σε Πανελλήνια ηλικιακά πρωταθλήματα φτάνοντας ως την πρώτη ομάδα.

Ακολούθως αγωνίστηκε σε Τρίτωνα, Αχαγιά ’82 και πέρυσι με τον ΑΟ Αγρινίου στην Elite League . Σε 32 παιχνίδια πρωταθλήματος και σε σχεδόν 20 λεπτά συμμετοχής με την ομάδα του Αγρινίου είχε μέσο όρο 6,2 πόντους, 2,7 ασίστ και 1,5 ριμπάουντ με 34/68 δίποντα με 50%, 26/80 τρίποντα με 32,5% και 55/63 βολές με 87,3%.”

