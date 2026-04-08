Συμφωνείτε με την απόφαση να απαγορευτεί η χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών;
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντρέα Πίρλο για Μιρτσέα Λουτσέσκου: «Με μεγάλωσες σαν γιο, καλό ταξίδι, κύριε»

Ήταν προπονητής του Πίρλο στην Μπρέσια το 1995

EUROKINISSI
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Ένας από τους πιο εμβληματικούς προπονητές στην ιστορία του ποδοσφαίρου, Μιρτσέα Λουτσέσκου, έφυγε από την ζωή σε ηλικία 80 χρονών το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης (07/04).

Ένας από τους πολλούς που εξέφρασαν την θλίψη τους ήταν ο Ιταλός θρύλος, Αντρέα Πίρλο, ο οποίος ήταν παίκτης του το 1995 στην Μπρέσια. Ήταν μόλις 16 χρονών όταν ο Λουτσέσκου είδε κάτι ξεχωριστό στον τότε πιτσιρικά που όργωνε το κέντρο και στην συνέχεια άφησε ανεξήτηλο το όνομά του στα γήπεδα σε όλες τις διοργανώσεις.

Η είδηση του θανάτου του έφτασε γρήγορα στα αυτιά όλων με τον «μαέστρο» να μην μπορεί να κρύψει την στεναχώρια για την απώλειά του αλλά και την ευγνωμοσύνη του που τον είχε προπονητή.

«Σας ευχαριστώ για όλα, κύριε… Δεν θα σταματήσω ποτέ να σας ευχαριστώ… Με μεγάλωσες σαν γιο, δίνοντάς μου την ευκαιρία να συγκρίνω τον εαυτό μου με τους άλλους όταν ήμουν πολύ μικρός… Με έμαθες τι σημαίνει να αγαπάς αυτό το άθλημα σε όλες του τις λεπτομέρειες… Δεν θα σταματήσω ποτέ να σας ευχαριστώ… Καλό ταξίδι, κύριε… Ευχαριστώ, Μιρτσέα Λουτσέσκου», είπε χαρακτηριστικά ο Πίρλο σε ανάρτηση στο Instagram.

