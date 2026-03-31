Ακίλε Πολονάρα: Νίκησε τον καρκίνο και ετοιμάζεται για προπονήσεις

Την μεγαλύτερη νίκη στην καριέρα του πραγματοποίησε ο Ακίλε Πολονάρα ο οποίος νίκησε για 2η φορά τον καρκίνο και είναι έτοιμος να πατησει παρκέ!

Το είπε και το έκανε ο Ιταλός μπασκετμπολίστας, μιας και υπολόγιζε να επιστρέψει στην ενεργό δράση στις 22 Μαρτίου. Τελικά η θεραπείες καθυστέρησαν και χρειάστηκε άλλη μία εβδομάδα για να είναι στο 100% και πλέον μπορεί να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα.

Dopo la malattia e il trapianto di midollo Achi è tornato ad allenarsi e sta facendo allenamento individuale in palestra a Sassari 👏🏻💪🏻#Polonara pic.twitter.com/M8kc2fzIAR— Eurosport IT (@Eurosport_IT) March 30, 2026

Σχετικό βίντεο με τον Πολονάρα να κάνει σουτάκια βγήκε στην φόρα, δείχνοντας την επιθυμία του να επιστρέψει σε επαγγελματικό επίπεδο. Η Σάσαρι είναι η ομάδα που θέλει να φορέσει ο Ιταλός και με λίγη δουλειά ακόμη το ντεμπούτο του δεν αργεί.

Άπαντες στήριξαν τον Ακίλε, από φίλους και οικογένεια μέχρι και άγνωστοι που ήθελαν να τον δουν να κρατάει την μπάλα στα χέρια και να κάνει αυτό που αγαπάει.