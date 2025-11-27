Ακίλε Πολονάρα: Επέστρεψε στο γήπεδο και αποθεώθηκε (Βίντεο)
Ο πρώην άσος που δίνει τη δική του μάχη με τον καρκίνο
Τρομερές στιγμές στον αγώνα της Ιταλίας με την Ισλανδία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 καθώς στο γήπεδο βρέθηκε ο Ακίλε Πολονάρα.
Ο πρώην άσος που δίνει τη δική του μάχη με τον καρκίνο βρέθηκε στις εξέδρες και όταν η κάμερα στράφηκε προς αυτόν όλοι οι άλλοι τον αποθέωσαν.
Δείτε όσα συνέβησαν
🇮🇹's 13th man 💙#FIBAWC | @ilpupazzo33 @italbasket pic.twitter.com/gPWPKJTK3x— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) November 27, 2025
