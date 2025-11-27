“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
Ακίλε Πολονάρα: Επέστρεψε στο γήπεδο και αποθεώθηκε (Βίντεο)

Ο πρώην άσος που δίνει τη δική του μάχη με τον καρκίνο

Ακίλε Πολονάρα: Επέστρεψε στο γήπεδο και αποθεώθηκε (Βίντεο)
X/ Lega Serie A
DEBATER NEWSROOM

Τρομερές στιγμές στον αγώνα της Ιταλίας με την Ισλανδία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 καθώς στο γήπεδο βρέθηκε ο Ακίλε Πολονάρα.

Ο πρώην άσος που δίνει τη δική του μάχη με τον καρκίνο βρέθηκε στις εξέδρες και όταν η κάμερα στράφηκε προς αυτόν όλοι οι άλλοι τον αποθέωσαν.

Δείτε όσα συνέβησαν

