Άγριος καυγάς στο Χιτ-Γκρίζλις: Ο Πίπεν “πέταξε” τον Γκάρντνερ στις κερκίδες – Σύρραξη στις VIP θέσεις (βίντεο)

Άλλος ένας έντονος καυγάς σημειώθηκε σε αγώνα του NBA, αυτή τη φορά στην αναμέτρηση των Χιτ με τους Γκρίζλις, όπου η ομάδα από το Μαϊάμι πήρε τη νίκη με 136-120.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Μάιρον Γκάρντνερ, λίγο πριν τη λήξη του αγώνα έσπρωξε από πίσω τον Σκότι Πίπεν τζούνιορ, με αποτέλεσμα αυτός να βρεθεί στο έδαφος. Στη συνέχεια, ο παίκτης των Γκρίζλις κυνήγησε τον Γκάρντνερ και τον έριξε με δύναμη στις κερκίδες του γηπέδου των Χιτ, με αποτέλεσμα να γίνει σύρραξη στις ακριβές θέσεις.

FIGHT BREAKS OUT IN GRIZZLIES-HEAT 😳 pic.twitter.com/xkxZTR5rxc— Bleacher Report (@BleacherReport) February 22, 2026

Οι παίκτες και τα επιτελεία των δύο ομάδων έτρεξαν για να τους χωρίσουν, με την κατάσταση να ξεφεύγει. Οι δύο αθλητές αποβλήθηκαν, μόλις ηρέμησε η κατάσταση.

Το NBA είναι πιθανό να τιμωρήσει αυστηρά τους δύο παίκτες, μετά τον πανικό και την αρνητική διαφήμιση που προκάλεσαν στο πρωτάθλημα.

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοιος καυγάς είχε σημειωθεί δέκα ημέρες νωρίτερα ανάμεσα στον Μούσα Ντιαμπατέ των Χόρνετς και τον σέντερ των Πίστονς, Τζέιλεν Ντούρεν.