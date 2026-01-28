Άγιαξ – Ολυμπιακός: Το συγκινητικό πανό των «ερυθρόλευκων» φιλάθλων στο Άμστερνταμ για τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ

Στο πλευρό των οικογενειών των αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ στάθηκαν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού με πανό πριν τον αγώνα με τον Άγιαξ.

Συγκεκριμένα, οι φίλοι του Ολυμπιακού που βρίσκονται στο Άμστερνταμ προκειμένου να δώσουν το παρών στον κρίσιμο αγώνα με τους Ολλανδούς για την League Phase του Champions League σήκωσαν ένα πανό για να τιμήσουν τα θύματα της τραγωδίας που έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια του ΠΑΟΚ αλλά και όλο το πανελλήνιο.

«ΠΕΤΑΞΤΕ ΨΗΛΑ ΑΕΤΟΙ, ΜΕ ΤΑ ΚΑΣΚΟΛ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ» έγραφε το πανό των φίλων του Ολυμπιακού που βρέθηκαν στην κεντρική Πλατεία στο Άμστερνταμ λίγες ώρες πριν τον αγώνα.