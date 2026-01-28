Άγιαξ – Ολυμπιακός: Πέναλτι μέσω VAR και ισοφάριση (1-1) για τους Ολλανδούς
Σκόραρε από την «άσπρη βούλα» ο Ντόλμπεργκ
Ο Άγιαξ κέρδισε πέναλτι στο 67ο λεπτό της αναμέτρησης κόντρα στον Ολυμπιακό στο Άμστερνταμ για το Champions League.
Συγκεκριμένα, ο διαιτητής του αγώνα, βλέποντας το VAR έδωσε πέναλτι σε χέρι του Μουζακίτη, με τον Ντόλμπεργκ να νικάει τον Τζολάκη και να γράφει το 1-1 για τους Ολλανδούς στέλνοντας ξανά τους Πειραιώτες καθώς είναι 26ος σε 8πλάσια ισοβαθμία στους 9 βαθμούς.
