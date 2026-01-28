Άγιαξ – Ολυμπιακός: Νέο προβάδισμα για τους Πειραιώτες με τον Έσε

Ο Ολυμπιακός δεν το έβαλε κάτω μετά το πέναλτι του Άγιαξ και πήρε ξανά προβάδισμα (2-1) στο Άμστερνταμ.

Συγκεκριμένα, ο Έσε στο 79ο λεπτό με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Άγιαξ για το 2-1 ξαναστέλνοντας τον Ολυμπιακό στην 18η θέση της βαθμολογίας της League Phase του Champions League.

Να θυμίσουμε, ότι ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί με τον Ζέλσον Μάρτινς για να κάνει ο Ντόλμπεργκ το 1-1 για τον Άγιαξ.