ΑΕΚ: Ανοιχτό το 20% του κλειστού των Άνω Λιοσίων για το BCL

Η ΚΑΕ ΑΕΚ κατάφερε μέσω της προσφυγής της στο CAS, να ρίξει την τιμωρία που της είχε επιβληθεί πρωτόδικα από το Basketball Champions League για τα επεισόδια στον δεύτερο προημιτελικό με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ στο κλειστό των Άνω Λιοσίων.

Η ποινή προέβλεπε τη διεξαγωγή όλων των εντός έδρας αναμετρήσεων των «κιτρινόμαυρων» για την επόμενη σεζόν στο BCL κεκλεισμένων των θυρών, ωστόσο η “κιτρινόμαυρη” εταιρεία προσέφυγε στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο της Λωζάνης και πέτυχε μία μικρή μείωση της ποινής της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και αυτό γιατί θα έχει φιλάθλους της στο κλειστό των Άνω Λιοσίων στα εντός έδρας παιχνίδια του BCL, ωστόσο το 80% της χωρητικότητας του γηπέδου θα παραμένει κλειστό. Παράλληλα, στην Ένωση επιβλήθηκε πρόστιμο 50.000 ευρώ.

Η σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ έχει ως εξής:

“Μετά την προσφυγή της AEK BC στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) για όσα συνέβησαν στον προημιτελικό αγώνα ΑΕΚ – Χάποελ Iερουσαλήμ στις 12 Απριλίου 2023, η ποινή που επιβλήθηκε στην ΑΕΚ BC με ισχύ για την αγωνιστική περίοδο 2023-2024 είναι η εξής:

1) Επιβάλλεται στην ΑΕΚ BC ποινή, που συνεπάγεται με κλείσιμο του 80% της έδρας της (Ano Liosia Olympic Hall).

2) Για τους αγώνες του BCL, η ΑΕΚ BC θα έχει το δικαίωμα να διαθέτει ΜΟΝΟ ονομαστικά Εισιτήρια Διαρκείας.

3) Η πρόσβαση στους χώρους και το γήπεδο της ΑΕΚ BC κατά τη διάρκεια των αγώνων BCL θα επιτρέπεται μόνο σε κατόχους Εισιτηρίων Διαρκείας, σε έγκυρα και ονομαστικά, διαπιστευμένους αξιωματούχους του BCL, στελέχη και προσωπικό της ΑΕΚ BC, τηλεοπτικό προσωπικό/σχολιαστές, εκπροσώπους ΜΜΕ, αλλά και σε όλους τους υπαλλήλους και τους προμηθευτές υπηρεσιών, που είναι απαραίτητοι για την οργάνωση του αγώνα.

4) Η ΑΕΚ BC θα πρέπει να λάβει μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψει την είσοδο στο γήπεδο, σε οιονδήποτε δεν έχει εισιτήριο Διαρκείας και να μεριμνήσει έτσι ώστε όλοι οι υπόλοιποι φίλαθλοι να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 300 μέτρων, από την πρόσβαση στο γήπεδο.

5) Η ΑΕΚ BC δεν έχει το δικαίωμα να προμηθεύσει εισιτήρια σε φιλοξενούμενους φιλάθλους.

6) Η ΑΕΚ BC δεν θα έχει το δικαίωμα να αγοράζει εισιτήρια για φιλάθλους της για τους εκτός έδρας αγώνες της.

7) Επιπλέον, επιβάλλεται στην ΑΕΚ ΒC πειθαρχικό πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ”.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος ανανέωσε την εμφάνισή του και έγινε νονός! (pics)

Hellenic Train: Διακόπτονται τα δρομολόγια Διακοπτό – Καλάβρυτα λόγω της φωτιάς