Τριχόπτωση: Γιατί πέφτουν τα μαλλιά το φθινόπωρο – Πώς θα τα σώσετε

Οι περισσότερες γυναίκες αυτή την περίοδο παρατηρούν όταν χτενίζονται ή όταν κάνουν μπάνιο μεγαλύτερη τριχόπτωση από το κανονικό.

Η φυσιολογική ποσότητα τριχών που πέφτουν κάθε μέρα είναι περίπου 50 με 100 τρίχες οι οποίες δεν είναι τίποτα εάν σκεφτούμε πως έχουμε περίπου 100.000 στο κεφάλι μας.

Το πιο σημαντικό είναι να προσέξουμε πόσο μεγάλη είναι η τριχόπτωση και πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε δυναμώνοντας τα μαλλιά μας.

Tips αντιμετώπισης

Εκτός από τα προϊόντα μαλλιών που κυκλοφορούν στο εμπόριο, αλλά και στα κομμωτήρια, η διατροφή είναι ίσως ο πιο σημαντικός παράγοντας για να βοηθήσετε τα μαλλιά σας.

Μία σωστή διατροφή για την ενδυνάμωση της τρίχας πρέπει να είναι πλούσια σε σίδηρο βιταμίνη C και πρωτεΐνη. Γι’ αυτό προτιμήστε, κοτόπουλο, ψάρι, όσπρια και τυριά, γιαούρτι, κόκκινο κρέας και ξηρούς καρπούς.

Αποφύγετε να ταλαιπωρείτε περισσότερο τα μαλλιά σας με προϊόντα styling και αποφύγετε όσο μπορείτε το πιστολάκι.

Μελέτη που έγινε στην Ιαπωνία έδειξε ότι το μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής μπορεί να αυξήσει το πάχος των μαλλιών. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτό θα μπορούσε να έχει να κάνει με την αυξημένη ροή του αίματος και την άμεση διέγερση των κυττάρων.

Σημαντικός είναι ο ρόλος της ποσότητας νερού που πρέπει να καταναλώνουμε και ορίζεται στο 1,5 – 2 λίτρα την ημέρα.

Επιλέξτε φυσικές θεραπείες.

Το κόκκινο τζίνσενγκ είναι ένα δημοφιλές συμπλήρωμα για την αναγέννηση των μαλλιών.

Το έλαιο καρύδας χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των κατεστραμμένων μαλλιών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προϊόν για τα μαλλιά πριν και μετά το λούσιμο.

Η χρήση αλόης έχει δείξει ότι έχει καταπραϋντική επίδραση στο τριχωτό της κεφαλής και μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της τριχόπτωσης.

Πόσο διαρκεί η εποχική τριχόπτωση;

Σε αντίθεση με την χρόνια τριχόπτωση, η οποία μπορεί να είναι λόγω κάποιας σοβαρότερης ασθένειας, η εποχική τριχόπτωση διαρκεί από μερικές εβδομάδες μέχρι και 2 μήνες. Σταδιακά, θα δείτε ότι χάνετε όλο και λιγότερα μαλλιά και επιστρέφετε στη φυσιολογική σας κατάσταση. Αν πάντως τα μαλλιά σας εξακολουθούν να πέφτουν, όλες τις εποχές του χρόνου καλό θα είναι να κάνετε ένα check up, καθώς η τριχόπτωση μπορεί να οφείλεται σε παθολογικούς παράγοντες.α