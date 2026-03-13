Τουλάχιστον 200.000 ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση στην Ελλάδα – Τι αναφέρουν τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα

Η αρτηριακή υπέρταση εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα παγκοσμίως.

Ιδιαίτερη πρόκληση αποτελεί η ανεπαρκής ανταπόκριση στη θεραπεία, η οποία συχνά συνδέεται με σοβαρές συννοσηρότητες, όπως η καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης, η κολπική μαρμαρυγή, η χρόνια νεφρική νόσος και το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κορυφαίοι ειδικοί στους τομείς της καρδιολογίας, της υπέρτασης, της νεφρολογίας και της αγγειακής ιατρικής, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συμμετέχουν στο 12ο Επίσημο Διεθνές Συνέδριο Pre-ESH Congress Satellite Symposium, με τίτλο Update on Difficult to Control Hypertension and Related Comorbidities, που πραγματοποιείται στην Αθήνα σήμερα και αύριο, με στόχο την παρουσίαση των πιο πρόσφατων επιστημονικών εξελίξεων στη διάγνωση και αντιμετώπιση της δύσκολα ρυθμιζόμενης υπέρτασης.

Το επιστημονικό συνέδριο, διοργανώνεται στο πλαίσιο των εργασιών του Ετήσιου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης (ESH).

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα παρουσιαστούν:

Οι νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση της υπέρτασης από διεθνείς επιστημονικές εταιρείες

Η συμβολή των ψηφιακών τεχνολογιών και της συνεχούς παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης

Νεότερες φαρμακευτικές και επεμβατικές θεραπευτικές προσεγγίσεις, όπως η νεφρική απονεύρωση (renal denervation) Κεντρικής σημασίας αποτελεί η ειδική συνεδρία αφιερωμένη στη βελτίωση της ρύθμισης της αρτηριακής υπέρτασης στη χώρα μας, με αφορμή την πρόσφατη δημοσίευση του Επιστημονικού Κειμένου Ομοφωνίας (Consensus Statement) της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης σε συνεργασία με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, την Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία και την Ελληνική Ακαδημία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Σάββατο 14/3/26 και ώρα 11πμ-2 μμ).

Σκοπός της συνεδρίας αυτής είναι να αναδειχθεί ότι η ιατρική κοινότητα διαθέτει πλέον τα μέσα (φαρμακευτικά και επεμβατικά) για να επιτύχει υψηλότερα ποσοστά ρύθμισης της αρτηριακής υπέρτασης στην Ελλάδα ιδιαίτερα στους ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση. Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα έχουμε τουλάχιστον 200.000 ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση.

Μέσω της αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων θεραπευτικών εργαλείων -από τις παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής και τη σύγχρονη συνδυασμένη φαρμακευτική θεραπεία έως τις νεότερες επεμβατικές τεχνικές- και πάντοτε με εξατομικευμένη προσέγγιση στον κάθε ασθενή, μπορούμε να προσφέρουμε ουσιαστική και αποτελεσματική φροντίδα, αναφέρει εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου ο Κώστας Τσιούφης, καθηγητής Καρδιολογίας, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.

Στη συνεδρία θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στον αλγόριθμο 7 βημάτων για τη βέλτιστη ρύθμιση της υπέρτασης και την κλινική εφαρμογή της νεφρικής απονεύρωσης, η εφαρμογή του οποίου στοχεύει στην ομογενοποίηση της διαχείρισης του υπερτασικού ασθενούς στα ιατρεία της χώρας. Στη συνεδρία αυτή συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 15 κέντρα αριστείας στην υπέρταση, εκπρόσωποι από περισσότερα από 30 Αιμοδυναμικά Εργαστήρια και εκπρόσωποι δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η απονεύρωση του νεφρού είναι σήμερα ο τρίτος πυλώνας στη θεραπεία των υπερτασικών ασθενών με ανθεκτική υπέρταση ή με αρρύθμιστη υπέρταση και με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο, σημειώνει ο κ. Τσιούφης. Προσθέτει ότι είναι πλέον ώριμες οι συνθήκες ώστε οι ασθενείς που πληρούν τις προϋποθέσεις να παραπέμπονται για απονεύρωση του νεφρού σε έμπειρα αιμοδυναμικά εργαστήρια και ακολούθως η παρακολούθησή τους θα γίνεται από τον θεράποντα γιατρό τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι σημαντικό ότι όλα τα περιστατικά θα καταγράφονται σε ειδική ψηφιακή πλατφόρμα στον ιστότοπο της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης. Εξάλλου, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών ιατρικών ειδικοτήτων σε όλα τα στάδια της διαχείρισης του υπερτασικού ασθενούς: από την έγκαιρη διάγνωση και τη σωστή επιλογή θεραπείας έως τη μακροχρόνια παρακολούθηση.

Η διεπιστημονική αυτή προσέγγιση, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο σχετικό Consensus Statement, αποτελεί βασικό παράγοντα για τη βελτίωση των ποσοστών ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης και την αποτελεσματική πρόληψη των καρδιαγγειακών επιπλοκών στον ελληνικό πληθυσμό.