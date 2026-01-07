Πόσο αλάτι πρέπει να τρώμε και τι πρέπει να προσέχουμε

Για τους περισσότερους το αλάτι δίνει γεύση ακόμα και στο πιο άνοστο φαγητό. Ο διάσημος σεφ από την Τουρκία Νουσρέτ Γκιοκτσέ έχει γίνει viral και έχει εκατομμύρια προβολές από βίντεο που ανεβάζει καθώς με πάθος ρίχνει μπόλικο αλάτι σε μια τεράστια μπριζόλα.

Λίγοι ωστόσο γνωρίζουν πως η χρόνια υψηλή κατανάλωση αλατιού μπορεί να επιβαρύνει τη λειτουργία της καρδιάς, των αγγείων και των νεφρών. Όταν συνδυάζεται με άλλους παράγοντες, όπως η γενετική προδιάθεση και η παχυσαρκία υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης υπέρτασης και άλλων καρδιαγγειακών νοσημάτων. Παράλληλα, η υψηλή πρόσληψη νατρίου έχει συσχετιστεί και με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου στο στομάχι.

Ποιες τροφές έχουν πολύ αλάτι

Το αλάτι είναι σχεδόν παντού, όχι μόνο στα φαγητά που μαγειρεύουμε καθώς σε αυτά βάζουμε εμείς την ποσότητα που θέλουμε αλλά κυρίως σε τρόφιμα που τα θεωρούμε αγνά, όπως για παράδειγμα το μαύρο ψωμί αλλά και σε γεύματα που παρασκευάζονται σε fast food όπως σε κοτομπουκιές, κατεψυγμένες πίτσες, αλλαντικά, κρουασάν και έτοιμες σάλτσες.

Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα αλατιού είναι τα 6 γραμμάρια, δηλαδή ένα κουταλάκι του γλυκού, οι περισσότεροι άνθρωποι όμως τρώνε πολύ περισσότερο, καθώς το 75% της ποσότητας που καταναλώνουν από από επεξεργασμένα τρόφιμα. Σύμφωνα με μελέτες καταναλώνουμε 8 έως 10 γραμμάρια αλάτι την ημέρα, ενώ οι άνδρες ξεπερνούν τα 11 γραμμάρια.

Tips για να μειώσουμε το αλάτι

Βάζουμε λιγότερο αλάτι στο μαγείρεμα και στο φαγητό.

Περιορίζουμε την κατανάλωση τυποποιημένων αλμυρών σνακ και αρτοσκευασμάτων.

Αποφεύγουμε λαχανικά σε άλμη, το τουρσί, τις αλμυρές ελιές και τους ξηρούς καρπούς, τα αλμυρά τυριά, τα κονσερβοποιημένα κρέατα και ψάρια καθώς και τα αλλαντικά.

Ελέγχουμε τις ετικέτες τροφίμων και επιλέγουμε τρόφιμα με λιγότερο αλάτι το νάτριο.

Ένα τρόφιμο περιέχει πολύ αλάτι, όταν υπερβαίνει τα 1,25 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια τροφίμου,ενώ περιέχει λίγο αλάτι, όταν η ποσότητά του είναι χαμηλότερη από 0,25 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια τροφίμου.