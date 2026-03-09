Παιδιά και στοματική υγιεινή: Tips για γερά δοντάκια – Όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς

Τρία στα πέντε παιδιά ηλικίας 5 ετών έχουν τερηδόνα στα δόντια, ενώ στα 12 τους χρόνια έχουν τουλάχιστον 2 με 3 χαλασμένα δόντια.

Τι είναι η τερηδόνα

Η τερηδόνα είναι μια από τις πιο συχνές χρόνιες παιδικές ασθένειες παγκοσμίως και μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και στα μωρά, στα νεογιλά δόντια.

Ουσιαστικά είναι ένα μικρόβιο βρίσκεται στο στόμα του κάθε παιδιού και του κάθε ανθρώπου. Το μικρόβιο όμως αυτό για να επιβιώσει χρειάζεται ζάχαρη. Όταν λοιπόν βρίσκει ζάχαρη την καταναλώνει και σαν αποτέλεσμα έχει την παραγωγή ενός οξέος το οποίο επιδρά πάνω στα δόντια και τα καταστρέφει. Το οξύ αυτό μπορεί να δρα για 20 περίπου λεπτά.

Η πρώτη επίσκεψη στον παιδοδοντίατρο πρέπει να πραγματοποιείται περίπου όταν το παιδι συμπληρώσει τους 12 μήνες ζωής.

Παιδιά και στοματική υγιεινή: Οδηγίες για όμορφο χαμόγελο

Οι βάσεις για τη σωστή στοματική υγιεινή πρέπει να μπαίνουν από νωρίς. Για αυτό πρέπει με υπομονή και επιμονή, να κάνουμε τα παιδιά να καταλάβουν τη σημασία της στοματική υγιεινής.

-Εκπαιδεύστε τα παιδιά

Όταν το παιδί φτάσει στην ηλικία των 2 ετών μπορείτε να ξεκινήσετε να του μαθαίνετε τις σωστές τεχνικές βουρτσίσματος με μία ποσότητα οδοντόπαστας σε μέγεθος μπιζελιού. Θα πρέπει να παρακολουθείτε την προσπάθειά του βουρτσίζοντας ήπια τα δόντια του ξανά. Όταν το παιδί φτάσει στην ηλικία των 6 ετών θα πρέπει να βουρτσίζει μόνο του, σωστά τα δοντάκια του.

–Βούρτσισμα

Δύο φορές την ημέρα το παιδί θα πρέπει να μάθει να βουρτσίζει τα δόντια του. Το πρωί και βέβαια το βράδυ. Δεν πρέπει ποτέ να πέφτει για ύπνο χωρίς να έχει βουρτσίσει τα δοντάκια του. Μια μαλακή παιδική οδοντόβουρτσα είναι η καλύτερη επιλογή καθώς και φθοριούχος οδοντόκρεμα για την ηλικία του.

-Αλλαγή οδοντόβουρτσας

Κάθε 3 μήνες ή και νωρίτερα αν δούμε ότι έχει φθαρεί ή αν το παιδί πέρασε κάποια ίωση πρέπει να αλλάζουμε την οδοντόβουρτσα του.

-Ποιες τροφές πρέπει να αποφεύγουμε.

Τροφές πλούσιες σε ζάχαρη που κολλάνε εύκολα στα δόντια όπως, τα γλυφιτζούρια, οι καραμέλες, οι σοκολάτες αλλά και το ζαχαρούχο γάλα ειδικά τη νύχτα. Παράλληλα πρέπει να αποφεύγονται οι τροφές που έχουν πολύ άμυλο όπως τα πατατάκια και το ψωμί καθώς κολλούν ανάμεσα στα δόντια. Αλλά και ροφήματα πλούσια σε ζάχαρη όπως χυμοί και αναψυκτικά.

–Φθορίωση

Η φθορίωση είναι η εφαρμογή ειδικών φθοριούχων τζελ για τα δόντια. Τα τζελ έχουν ευχάριστες γεύσεις και εφαρμόζονται στα δόντια με ένα απλό πινελάκι. Η φθορίωση έχει το καλύτερο αποτέλεσμα όταν το φθόριο εφαρμόζεται αμέσως μετά τον καθαρισμό των δοντιών. Η πρώτη φθορίωση συνήθως γίνεται στα 3 με 4 έτη. Επαναλαμβάνεται κατά διαστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες του παιδοδοντίατρου.