Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 2026: Το μήνυμα του ΠΟΥ για τον ρόλο της επιστήμης 

Η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας έχει θεσμοθετηθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Απριλίου, ημέρα ίδρυσης του Οργανισμού το 1948. Αποτελεί ημέρα διεθνούς ευαισθητοποίησης για την υγεία.

Η φετινή θεματική, «Μαζί για την Υγεία. Συνταχθείτε με την επιστήμη, σηματοδοτεί την έναρξη μιας παγκόσμιας εκστρατείας ενημέρωσης, η οποία αναδεικνύει τη σημασία της επιστημονικής γνώσης και συνεργασίας για την προστασία της υγείας.

Μειώθηκαν κατά 50% οι θάνατοι παιδιών

Η πρόοδος της επιστήμης και η διεθνής συνεργασία έχουν συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της υγείας παγκοσμίως τον τελευταίο αιώνα αναφέρει ο ΠΟΥ. Από το 2000 μέχρι σήμερα, η μητρική θνησιμότητα μειώθηκε πάνω από 40%, ενώ οι θάνατοι παιδιών κάτω των πέντε ετών περιορίστηκαν κατά περισσότερο από 50%. Οι παθήσεις που παλαιότερα θεωρούνταν απειλητικές για τη ζωή, όπως η υπέρταση, ο HIV, αρκετές μορφές καρκίνου, αντιμετωπίζονται πλέον αποτελεσματικότερα χάρη στην επιστήμη.

Ωστόσο, ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι οι απειλές για τη δημόσια υγεία είναι πολλές, λόγω της κλιματικής αλλαγής, της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, των γεωπολιτικών εντάσεων και των δημογραφικών μεταβολών.

Εκατομμύρια ζωές σώθηκαν

Ο Tedros Adhanom Ghebreyesus, Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας τονίζει πως «oι άνθρωποι σε κάθε χώρα ζουν κατά μέσο όρο σήμερα περισσότερο και πιο υγιεινά από ό,τι οι πρόγονοί τους, χάρη στη δύναμη της επιστήμης. Τα εμβόλια, η πενικιλίνη, η θεωρία των μικροβίων, η μαγνητική τομογραφία και η χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος είναι μόνο μερικά από τα επιτεύγματα που έχει προσφέρει η επιστήμη και έχουν σώσει ζωές και έχουν μεταμορφώσει την υγεία για δισεκατομμύρια ανθρώπους».

Η επιστήμη πίσω από την πρόοδο στην υγεία

-Πριν από τη σύγχρονη αναισθησία, η χειρουργική επέμβαση σήμαινε αδιανόητο πόνο. Σήμερα, τα ασφαλέστερα φάρμακα, οι οικονομικά προσιτές τεχνολογίες και οι εκπαιδευμένοι γιατροί επιτρέπουν την πραγματοποίηση σωτήριων επεμβάσεων χωρίς να υποφέρουν ασθενείς.

-Τα τελευταία 50 χρόνια, τα προγράμματα εμβολιασμού έχουν σώσει πάνω από 154 εκατομμύρια παιδιά από μολυσματικές ασθένειες. Τα εμβόλια έχουν συμβάλει σε μείωση της βρεφικής θνησιμότητας κατά 40%, με μόνο ένα εμβόλιο – το εμβόλιο της ιλαράς – να έχει σώσει πάνω από 90 εκατομμύρια παιδιά.

-Η πρόοδος στις τεχνολογίες προληπτικού ελέγχου έχει μεταμορφώσει τα αποτελέσματα για την υγεία. Από τις ηλεκτρονικές συσκευές παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης έως τον έλεγχο του καρκίνου του μαστού μέσω της μαστογραφίας, αυτά τα εργαλεία έχουν γίνει παρεμβάσεις που σώζουν ζωές για εκατομμύρια ανθρώπους.