Παγκόσμια Ημέρα Όρασης: Η καθυστέρηση στη διάγνωση κρύβει σοβαρούς κινδύνους 

Η όραση μας είναι πολύτιμη αλλά και εύθραυστη καθώς σχεδόν όλοι οι άνθρωποι θα αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα υγείας των ματιών στη διάρκεια της ζωής τους. Η καθυστέρηση στη διάγνωση σοβαρών οφθαλμολογικών παθήσεων ακόμη και όταν πρόκειται για μία κατάσταση που θεωρείται αναστρέψιμη ή αντιμετωπίσιμη παρουσιάζει κατακόρυφη αύξηση.

Έτσι όσο η πάθηση προχωρά χωρίς την κατάλληλη θεραπεία, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες πλήρους αποκατάστασης της όρασης, καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος επιπλοκών, επισημαίνει η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Όρασης. Στο πλαίσιο αυτό υπενθυμίζει ότι η προστασία της όρασης ξεκινά από την πρόληψη, καθώς πολλές οφθαλμικές παθήσεις μπορεί να εξελίσσονται για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς εμφανή συμπτώματα.

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Το 50% των περιπτώσεων απώλειας όρασης μπορεί να προληφθεί

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τουλάχιστον 2,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως αντιμετωπίζουν διαταραχή της κοντινής ή μακρινής όρασης. Από αυτούς, σχεδόν οι μισοί έχουν απώλεια όρασης που θα μπορούσε να είχε προληφθεί, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό δεν έχει επισκεφθεί γιατρό για να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του.

Τα στοιχεία

Γλαύκωμα, καταρράκτης, ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας και διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια συγκαταλέγονται στις βασικές παθήσεις που απειλούν την όραση.

Με βάση τα ίδια στοιχεία υπολογίζεται ότι σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφονται περίπου:

-94 εκατομμύρια περιπτώσεις απώλειας όρασης λόγω καταρράκτη,

-88,4 εκατομμύρια λόγω μη διορθωμένων διαθλαστικών σφαλμάτων,

-8 εκατομμύρια λόγω ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας,

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-7,7 εκατομμύρια λόγω γλαυκώματος,

-3,9 εκατομμύρια λόγω διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας.

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Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να αποτρέψει μόνιμες βλάβες

Οι παθήσεις αυτές δεν έχουν όλες την ίδια πρόγνωση. Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμη και όταν μια οφθαλμολογική πάθηση μπορεί να αντιμετωπιστεί, η καθυστέρηση στη διάγνωση και τη θεραπεία μπορεί να επιτρέψει στη νόσο να εξελιχθεί και να αυξήσει τον κίνδυνο μόνιμων βλαβών.

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Η έγκαιρη διάγνωση και η κατάλληλη αντιμετώπιση, σημειώνει η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία, μπορούν σε αρκετές περιπτώσεις να αποτρέψουν ή να περιορίσουν την απώλεια όρασης.

Δεν πρέπει να περιμένουμε να «θολώσει» η όραση

Ο οφθαλμολογικός έλεγχος δεν θα πρέπει να γίνεται μόνο όταν εμφανιστεί κάποιο σύμπτωμα. Πολλές παθήσεις των ματιών εξελίσσονται για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να προκαλούν εμφανείς ενοχλήσεις. Έτσι, ένας άνθρωπος μπορεί να θεωρεί ότι βλέπει φυσιολογικά, ενώ παράλληλα έχει ήδη ξεκινήσει μια παθολογική διαδικασία που εάν δεν εντοπιστεί εγκαίρως, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική ή και μόνιμη απώλεια όρασης. Η απώλεια της όρασης μπορεί, μάλιστα, να εξελίσσεται αργά και να μην γίνεται εύκολα αντιληπτή, ιδιαίτερα όταν οι δύο οφθαλμοί δεν επηρεάζονται στον ίδιο βαθμό.

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Για τον λόγο αυτό ο προληπτικός έλεγχος αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η συχνότητά του καθορίζεται ανάλογα με την ηλικία, το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, αλλά και την παρουσία παραγόντων κινδύνου, όπως η επαγγελματική έκθεση.

Απαραίτητος ο έλεγχος στα παιδιά

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο προληπτικός έλεγχος στην παιδική ηλικία. Η έγκαιρη αναγνώριση διαθλαστικών ανωμαλιών, αμβλυωπίας, στραβισμού και άλλων προβλημάτων όρασης είναι καθοριστική, καθώς η φυσιολογική ανάπτυξη της όρασης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την έγκαιρη αντιμετώπιση.

Προσοχή στους ηλικιωμένους

Στους ηλικιωμένους, από την άλλη πλευρά, αυξάνεται η συχνότητα παθήσεων όπως ο καταρράκτης, το γλαύκωμα και η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, γεγονός που καθιστά τον τακτικό οφθαλμολογικό έλεγχο ακόμη πιο σημαντικό.

Ασθενείς με χρόνια νοσήματα

Ανάγκη για συστηματική παρακολούθηση έχουν και οι πάσχοντες με σακχαρώδη διαβήτη, υπέρταση και άλλα χρόνια νοσήματα. Ορισμένα συστηματικά νοσήματα μπορούν να επηρεάσουν και τους οφθαλμούς, αυξάνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών, όπως η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Όρασης, η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία υπογραμμίζει ότι η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και η κατάλληλη θεραπεία μπορούν να αλλάξουν την πορεία μιας οφθαλμικής πάθησης και να συμβάλλουν καθοριστικά στη διατήρηση της όρασης.