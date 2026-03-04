Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παχυσαρκίας: Πάνω από τους μισούς Έλληνες είναι υπέρβαροι

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παχυσαρκίας σήμερα και σύμφωνα με τα στοιχεία πάνω από τους μισούς ενήλικες στην Ελλάδα έχουν βάρος υψηλότερο από το φυσιολογικό. Τα δεδομένα είναι πολύ ανησυχητικά καθώς το 17,2% των ενηλίκων ζουν με παχυσαρκία, ενώ το 34,9% είναι υπέρβαροι.

Την ίδια ώρα, η χώρα μας έχει από τα υψηλότερα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας στην Ευρώπη. Στις ηλικίες 5 έως 7 ετών φτάνει το 43% και από τα 2 ως τα 14 έτη το 37,5%. Η Ελλάδα για πρώτη φορά έχει αποκτήσει ένα ενιαίο, τεκμηριωμένο πλαίσιο πρόληψης και θεραπείας της παχυσαρκίας σε ενήλικες και παιδιά μέσω του προγράμματος «Προλαμβάνω».

Τα άτομα με σοβαρή παχυσαρκία έχουν πλέον πρόσβαση σε δωρεάν φάρμακα, διατροφική και ψυχολογική υποστήριξη.

Δραματικές εκτιμήσεις

Οι προβλέψεις είναι δραματικές και τα ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων αναμένεται να εκτοξευθούν έως το 2035:

-4 δισεκατομμύρια άνθρωποι (ο μισός πληθυσμός της γης) θα ζει με σωματικό υπέρβαρο ή παχυσαρκία το 2035

-Η παιδική παχυσαρκία αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί: από 160 εκατομμύρια σήμερα θα φτάσει το 2035 τα 400 εκατομμύρια (1 στα 5 παιδιά)

-Οι ιατρικές συνέπειες της παχυσαρκίας θα κοστίζουν πάνω από 4,3 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2035

Φέτος το μήνυμα είναι: «8 δισεκατομμύρια λόγοι να δράσουμε για την Παχυσαρκία»

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Παχυσαρκίας, του Μεταβολισμού και των Διαταραχών Διατροφής (ΕΠΑΜΕΔΙ) και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Παχυσαρκίας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας αναφέρουν πως, «τα μέτρα που θα λάβουμε για να προλάβουμε και να αντιμετωπίσουμε την παχυσαρκία θα ωφελήσουν όλους μας γιατί όλοι μας, ως κοινωνία, έχουμε συνέπειες από την παχυσαρκία. Η επιδημία της παχυσαρκίας είναι δείκτης ότι πολλά συστήματα και δομές δεν λειτουργούν σωστά ή έχουν αποτύχει».

Οι ρίζες της παχυσαρκίας είναι πολλές και βαθιές

-Η Βιολογία δείχνει ότι το ανθρώπινο σώμα έχει μηχανισμούς προστασίας από τον υποσιτισμό και αυτό καθιστά δύσκολη τη διατήρηση της απώλειας βάρους.

-Φθηνά κακής ποιότητας τρόφιμα και υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα υπάρχουν παντού.

-Η Γενετική είναι υπεύθυνη για το 40-70% της εμφάνισης παχυσαρκίας.

-Η πρόσβαση σε Εξειδικευμένο Ιατρικό προσωπικό είναι πολύ συχνά καθυστερημένη και δύσκολη για τα άτομα που ζουν με παχυσαρκία με συνέπεια την ελλιπή παρακολούθηση.

-Η εμβρυική ζωή, τα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής, η κύηση, ορισμένες νόσοι και φαρμακευτικές αγωγές έχουν επίδραση στην αύξηση του βάρους.

-Η βιομηχανία τροφίμων και το marketing έχουν πολύπλοκη σχέση με την παχυσαρκία.

-Ορισμένες ψυχικές νόσοι και οι φαρμακευτικές θεραπείες τους μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση βάρους.

-Η έλλειψη επαρκούς και ποιοτικού ύπνου και το αυξημένο στρες μπορεί να επηρεάσουν το σωματικό βάρος.

-Διακρίσεις και αποκλεισμοί λόγω του αυξημένου σωματικού βάρους καθώς και το στίγμα της παχυσαρκίας ανατροφοδοτούν και επιδεινώνουν το πρόβλημα.

Φάρμακα για την παχυσαρκία: Τι πρέπει να γνωρίζουμε

Οι γιατροί που αντιμετωπίζουν τους ασθενείς με παχυσαρκία έχουν στη διάθεσή τους τα τελευταία χρόνια φάρμακα πολύ πιο αποτελεσματικά σε σχέση με το παρελθόν όσον αφορά την απώλεια βάρους και τη βελτίωση των επιπλοκών που συνοδεύουν την παχυσαρκία. Τα φάρμακα όμως αυτά που κατά κύριο λόγο στοχεύουν στη μείωση της πρόσληψης τροφής, πολύ συχνά λαμβάνονται χωρίς ιατρική παρακολούθηση, εξατομικευμένες οδηγίες διατροφής και σωματικής δραστηριότητας και χωρίς μακροχρόνια προοπτική αναφέρει η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Παχυσαρκίας, του Μεταβολισμού και των Διαταραχών Διατροφής.

Μεγάλη μελέτη σε έγκριτο ιατρικό περιοδικό προ 2μηνου έδειξε ότι με τη διακοπή των φαρμάκων το σωματικό βάρος επιστρέφει σε λιγότερο από 1,7 χρόνια στο αρχικό και μάλιστα με ρυθμό 4 φορές ταχύτερο σε σχέση με την αντιμετώπιση με συμπεριφορική προσέγγιση και αλλαγή τρόπου ζωής. Ταυτόχρονα όλα τα καρδιομεταβολικά οφέλη από την απώλεια βάρους αναιρούνται σε λιγότερο από 1,4 χρόνια.

Στην παρούσα φάση, τα υπάρχοντα φάρμακα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στην υπηρεσία της Ιατρικής της Παχυσαρκίας. Όμως αν χρησιμοποιηθούν μόνα τους και για βραχύ χρονικό διάστημα ως χάπια/ενέσεις “για το αδυνάτισμα”, δεν θα ωφελήσουν μακροπρόθεσμα τους ασθενείς με παχυσαρκία. Αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο μέλλον πιο εξελιγμένα φάρμακα που θα στοχεύουν όχι μόνο την πρόσληψη τροφής αλλά και διαφορετικά μονοπάτια στους μηχανισμούς της παχυσαρκίας

Άμεση κινητοποίηση και ολοκληρωμένη δράση

Υπάρχουν τρεις τομείς για να δράσουν άμεσα και χωρίς καθυστέρηση κυβερνήσεις, πάροχοι υπηρεσιών υγείας και ασφαλιστικά ταμεία:

-Κατάλληλες ιατρικές υπηρεσίες υγείας για την αντιμετώπιση των ατόμων με παχυσαρκία

-Έγκαιρη και ολοκληρωμένη παρέμβαση σε πρώιμο στάδιο της νόσου για καλύτερα αποτελέσματα στη θεραπεία

-Πρόληψη στους νεότερους για να μειωθεί η ανάγκη για θεραπεία παχυσαρκίας