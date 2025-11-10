Ο Όμιλος Ιατρόπολις περνά στη νέα CyberKnife εποχή

Ο Όμιλος Ιατρόπολις παρουσίασε το νέο, υπερσύγχρονο σύστημα ρομποτικής ακτινοχειρουργικής CyberKnife S7, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Divani Caravel, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας και των ΜΜΕ, και άλλων εκλεκτών καλεσμένων.

Το CyberKnife S7 αποτελεί κορυφαία τεχνολογική καινοτομία στη στοχευμένη ακτινοχειρουργική, καθώς συνδυάζει ρομποτική τεχνολογία και εξελιγμένα απεικονιστικά συστήματα που οδηγούν σε θεραπευτικά αποτελέσματα υψηλής ακρίβειας, σε ογκολογικές και λειτουργικές παθήσεις, προστατεύοντας ταυτόχρονα τα γειτονικά υγιή όργανα.

Επιπλέον, σε αντίθεση με τις κλασικές ακτινοθεραπείες όπου απαιτούνται 25 έως 30 συνεδρίες για την ολοκλήρωση της θεραπείας, με το CyberKnife S7 χρειάζονται από 1 έως 3 συνεδρίες.

Ο Όμιλος Ιατρόπολις είναι ο πρώτος που έφερε στην Ελλάδα το CyberKnife το 2006 – το 3ο τότε στην Ευρώπη. Μέχρι σήμερα, από το CyberKnife έχουν ωφεληθεί περισσότεροι από 10.800 ασθενείς.

Από την ίδρυσή του το 1986 έως σήμερα, ο Όμιλος παραμένει πρωτοπόρος στην ιατρική καινοτομία, με 9 διαγνωστικά κέντρα σε όλη την Αττική, μία εξειδικευμένη ογκολογική κλινική, περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους και συνεργάτες και επενδύσεις που ξεπερνούν τα 150 εκατ. ευρώ την τελευταία 20ετία.

Ο κ. Σωκράτης Γουρλής, μέλος του Δ.Σ. του Ομίλου Ιατρόπολις, καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους, σημείωσε ότι για το Ιατρόπολις η γιορτή είναι διπλή, καθώς πέρα από την έλευση του υπερσύγχρονου CyberKnife S7, ο Όμιλος γιορτάζει παράλληλα και τη συμπλήρωση 40 χρόνων λειτουργίας. Αφού παρουσίασε τους σημαντικότερους σταθμούς στη 40χρονη ιστορία του Ιατρόπολις, τόνισε: «η επένδυση του Ομίλου Ιατρόπολις σε τεχνολογίες αιχμής, όπως είναι το νέο CyberKnifeS7, επιβεβαιώνει ότι ο στόχος της 40χρονης πλέον πορείας μας παραμένει ένας: να φέρουμε τους ασθενείς και τις οικογένειές τους πιο κοντά σε ένα καλύτερο και υγιέστερο αύριο. Με το νέο CyberKnife επιχειρούμε άλλο ένα άλμα στο μέλλον, ευελπιστώντας η τεχνολογική καινοτομία να ενισχύσει τα “χέρια” των γιατρών, ώστε μαζί με την επιστημονική γνώση, να κάνουμε ένα βήμα πιο κοντά στην εξάλειψη του καρκίνου».

Επιπλέον, ο κ. Γουρλής ανακοίνωσε και το πρώτο εγχείρημα του Ομίλου εκτός Αττικής καθώς, πέρα από τα 3 PET/CT στην Αττική που ήδη λειτουργούν, σύντομα αναμένεται να λειτουργήσει άλλο ένα PET/CT στη Θεσσαλονίκη.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε: «Θέλω να συγχαρώ τον Όμιλο Ιατρόπολις για τα 40 χρόνια, για μια μεγάλη πορεία, πολύ σημαντική για τους Έλληνες ασθενείς. Ο Όμιλος Ιατρόπολις συνέβαλε καθοριστικά στην άνοδο της ποιότητας των παρεχόμενων διαγνωστικών υπηρεσιών υγείας – διότι σήμερα, το 2025, που πολλά πράγματα ως προς τα μέσα διάγνωσης τα θεωρούμε δεδομένα, το 1986 δεν ήταν καθόλου. Αν τότε, το 1986, κάποιοι σαν κι εσάς δεν έπαιρναν αυτό το μεγάλο ρίσκο, υπουργοί σαν κι εμένα δεν θα μπορούσαν σήμερα να επαίρονται ότι έχουν αρκετά έως και πολύ υψηλό επίπεδο διαγνωστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα».

Τέλος, ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε το νέο CyberKnife ως το καλύτερο σύστημα ρομποτικής ακτινοχειρουργικής στον κόσμο.

Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας παράλληλα και με την ιδιότητα του νευροχειρουργού, ανέφερε: «Άκουσα πριν για τα 150 εκατομμύρια που επένδυσε τα τελευταία χρόνια το Ιατρόπολις. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι επενδύσατε πολύ περισσότερα – επενδύσατε στο να προσελκύσετε και τους καλύτερους γιατρούς, σε αυτό που ονομάζεται “ιατρικό προσωπικό της χώρας”, “τεχνολογικό προσωπικό της χώρας”. Το μηχάνημα αυτό, το οποίο λειτουργεί στοχευμένα και με τέτοια ακρίβεια, δίνει τη δυνατότητα στον ασθενή να ζει περισσότερο και να ζει καλύτερα».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο κ. Ευάγγελος Παντελής, Επιστημονικός Συνεργάτης Ακτινοφυσικός, Προϊστάμενος του Τμήματος Ιατρικής Φυσικής και Υπεύθυνος Ακτινοπροστασίας Ομίλου Ιατρόπολις, παρουσίασε σε ζωντανή σύνδεση με τα κεντρικά του Ιατρόπολις στο Χαλάνδρι τοCyberKnife S7 και τις θεραπευτικές του δυνατότητες, ενώ ο κ. Παναγιώτης Παντελάκος, διευθυντής Κλινικής CyberKnife και TomoTherapy του Ιατρόπολις, έκανε μια αναδρομή στην ιστορία του CyberKnife.

Το νέο σύστημα παρουσιάστηκε μέσα στην αίθουσα με τη μορφή του ολογράμματος, εντυπωσιάζοντας τους παρευρισκόμενους.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε επίσης και η προβολή βίντεο με μαρτυρίες ασθενών που είδαν τη ζωή τους να αλλάζει μετά τη θεραπευτική παρέμβαση του CyberKnife.

Παρεμβάσεις έκαναν οι κ.κ. Γιώργος Κουκουράκης, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, και Στέφανος Κορφιάς, Μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας.

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, και πρώην Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, η μη εκτελεστική Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας Νάντια Γκογκοζώτου,οαναπληρωτής Διοικητής του ΕΟΠΥΥ Αθανάσιος Ζαμάνηςκαι ο Αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Φώτιος Πατσουράκος.

Την εκδήλωση παρουσίασε και συντόνισε η δημοσιογράφος Ρίτσα Μπιζόγλη.