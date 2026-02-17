Καρκίνος του πνεύμονα: Έρχεται νέο πρόγραμμα με δωρεάν εξετάσεις για τους καπνιστές

Στην τελική φάση περνάει ο σχεδιασμός του υπουργείου Υγείας για την έναρξη του προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα πλαίσιο του προγράμματος «Προλαμβάνω», όπως επιβεβαίωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Τους επόμενους μήνες αναμένεται να ξεκινήσει ο δωρεάν προληπτικός έλεγχος που δεν θα απευθύνεται στον γενικό πληθυσμό όπως στα προηγούμενα προγράμματα, αλλά σε αυστηρά καθορισμένες ομάδες υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με διεθνή επιστημονικά κριτήρια.

Ποιοι θα είναι δικαιούχοι

Σύμφωνα με πληροφορίες θα αφορά άτομα υψηλού κινδύνου, κυρίως καπνιστές ή πρώην καπνιστές και θα περιλαμβάνει αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης ακτινοβολίας η οποία επιτρέπει τον εντοπισμό ύποπτων αλλοιώσεων σε πρώιμο στάδιο, πριν δηλαδή εμφανιστούν συμπτώματα.

Δικαιούχοι θα είναι :

-όσοι καπνίζουν ένα πακέτο ημερησίως για 20 χρόνια

-δύο πακέτα ημερησίως για 10 χρόνια.

Όπως επισήμανε η Ειρηνη Αγαπηδακη «με βάση τα στοιχεία του προσωπικού γιατρού θα αποστέλλονται ειδοποιήσεις για έλεγχο».

Σώθηκε μια πόλη 180.000 κατοίκων σαν το Ηράκλειο

Ξεπερνά τον πληθυσμό του Ηρακλείου Κρήτης, ο αριθμός των ασθενών που διαγνώστηκαν έγκαιρα με κάποιο σοβαρό νόσημα χάρη στα προγράμματα «Προλαμβάνω » ανέφερε η αναπληρώτρια υπουργός υγείας. Πάνω από 5,3 εκατομμύρια πολίτες, σε σύνολο περίπου 6 εκατομμυρίων δικαιούχων, έχουν κάνει τις εξετάσεις τους. Έχουν εντοπιστεί έγκαιρα ευρήματα σε 180.000 ανθρώπους. Είναι πολίτες που δεν γνώριζαν ότι είχαν πρώιμα ή και πιο προχωρημένα στάδια σοβαρών νόσων.

Ως προς στο πρόγραμμα για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 3 εκατομμύρια αρχικοί αιματολογικοί έλεγχοι. Από αυτούς, περίπου 300.000 διερευνήθηκαν περαιτέρω για στεφανιαία νόσο, 15.600 πολίτες υποβλήθηκαν σε έλεγχο ισχαιμίας, ενώ πολλοί προχώρησαν σε επεμβάσεις όπως stent ή αγγειοπλαστική.