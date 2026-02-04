Η ζωή μετά τη διάγνωση: Πώς ο καρκίνος αλλάζει τα πάντα – και τι μας μαθαίνει

Την κάλεσα στο τηλέφωνο να της μιλήσω με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου. Μου λέει στην άλλη γραμμή του ακουστικού, «μισό λεπτό παιδί μου, μου βγάζουν τη γάζα». Πλέον έχει μάθει να ζει έτσι στην καθημερινότητα της η 81χρονη κυρία Ελένη που πριν 7 χρόνια κατάφερε να νικήσει τον καρκίνο του μαστού.

Ωστόσο, ζει με αυτό, τις παρενέργειες του στο κουρασμένο σώμα της που όπως λέει θα ήθελε να χάσει μερικά κιλά για λόγους υγείας. Όχι τόσο εμφάνισης.

Σε σχέση με άλλες γυναίκες δεν προχώρησε σε πλαστική στήθους. Ζει με το ένα και δίνει καθημερινά τη δική της μάχη.

Η κυρία Ελένη ανοίγει την καρδιά της στο DEBATER, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου, και με πολύ σιγουριά και τόνο στη φωνή της μας συμβουλεύει:

«Πηγαίντε για προληπτικές εξετάσεις πριν έρθει ακόμη ο πόνος. Ένας πόνος που ξεκίνησε ως ενόχληση στο δεξιό μου στήθος και όταν έκανα τις εξετάσεις αποδείχθηκε κακοήθης όγκος. Δεν ξέρω να σου πω αν ο σωματικός πόνος ήταν πιο δυνατός από τον ψυχικό. Αλλά όταν το άκουσα στα 70 κάτι μου χρόνια ότι: «κυρία Ελένη είναι όγκος στο δεξί σας στήθος και πρέπει άμεσα να αφαιρεθεί», ένιωσα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου. Τότε ερχόταν στη ζωή ένα από τα 8 δισέγγονα μου. Είπα από μέσα μου. Μια ζωή έρχεται, άλλη μια ζωή τελειώνει. Η δική μου. Ωστόσο, πέρασαν 7 χρόνια και είμαι ακόμη εδώ και σας μιλάω. Κατάφερα τον πολέμησα τον διάολο. Ωστόσο μου έχει αφήσει πληγές στο σώμα μου. Όχι στην ψυχή μου πλέον. Έχω την οικογένεια μου που με αγαπούν. Παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα. Ωστόσο, επειδή μου αφαίρεσαν τους λεμφαδένες έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο λεμφοίδημα στο δεξί μου χέρι. Έχει βαρύνει και βάζω συνεχώς γάζα. Δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω πλέον. Είναι σαν να έχω ένα χέρι και ένα στήθος. Ζω με αυτό πλέον, προσπαθώ να προσαρμοστώ», μας εξομολογείται.

Σε ερώτηση αν το κράτος στέκεται δίπλα της, μας εξηγεί χωρίς δεύτερη σκέψη. «Είναι ανύπαρκτο. Μου έδινε στην αρχή ένα επίδομα των 300 ευρώ και αυτό στη συνέχεια μου το έκοψε γιατί δεν συμπληρώνω το ποσοστό αναπηρίας στην επιτροπή. Με ένα χέρι και ένα στήθος το ελληνικό κράτος θεωρεί ότι δεν έχω αναπηρία. Ωστόσο, μου λένε τώρα ότι έγινε λάθος στην κατάθεση των εγγράφων και περιμένω να περάσει το εξάμηνο για να καταθέσω ξανά τα χαρτιά μου».

«Αυτό που με έμαθε ο καρκίνος είναι να μην τα παρατάω και σίγουρα μου έδειξε ότι τον καρκίνο πρέπει πρώτα να τον νικήσεις ψυχολογικά…», καταλήγει.

Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου: Η πρόληψη σώζει ζωές

Το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ και την Η.ΔΙ.Κ.Α. υλοποιεί το Εθνικό πρόγραμμα στη χώρα μας για την Πρόληψη.

Το πρόγραμμα καλύπτει σχεδόν το σύνολο των πολιτών και στοχεύει στον έγκαιρο εντοπισμό των κυριότερων χρόνιων νοσημάτων, όπως είναι και ο καρκίνος, που ευθύνονται για τους πρόωρους θανάτους στη χώρα μας, μέσω της καθιέρωσης δωρεάν προληπτικών διαγνωστικών εξετάσεων για τον καρκίνο του μαστού, τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Οι δικαιούχοι αυτών των προγραμμάτων που έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, λαμβάνουν το άυλο παραπεμπτικό για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις.

Εκείνοι που δεν έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, μπορούν με τη χρήση του ΑΜΚΑ τους να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο κέντρο της περιοχής τους (δημόσιο ή ιδιωτικό) και να κλείσουν το ραντεβού τους για την εκάστοτε εξέταση του προγράμματος, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση (τα συνεργαζόμενα κέντρα μπορούν να τα βρίσκουν στις ιστοσελίδες των προγραμμάτων).

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης στο τηλ. 11401 ή / και στο mail: prolipsis-[email protected] ή επισκεφτείτε το https://proliptikes.gov.gr