Αγαπηδάκη: Επίσκεψη στα νοσοκομεία «Αλεξάνδρα» και «Αττικόν» (Φωτογραφίες)

Η υφυπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη επισκέφθηκε τα νοσοκομεία «Αλεξάνδρα» και «Αττικόν» την Πρωτοχρονιά.

«Ο νέος χρόνος είναι σαν ένα νεογέννητο παιδί που θέλει να το κοιτάξουμε στα μάτια, να το φροντίσουμε, να δεχτούμε όσα έχει να μας προσφέρει, με ανοιχτή καρδιά. Το πρωινό της Πρωτοχρονιάς επισκέφθηκα τα νεογέννητα μωράκια στα Νοσοκομεία «Αλεξάνδρα» και «Αττικόν», για να ευχηθούμε στους ανθρώπους που τα περιβάλλουν καθημερινά με τη φροντίδα και την αγάπη τους, αλλά και για να καλωσορίσουμε τη νέα χρονιά με μικρά, συμβολικά δωράκια — σαν μια ζεστή αγκαλιά.

Και πέρα από τις συμβολικές, μοιράσαμε και αληθινές αγκαλιές σε όσους δεν τις βρίσκουν πάντα εύκολα. Γιατί μπορεί κάποιοι να γεννήθηκαν μόνοι, αλλά δεν είναι μόνοι. Αγάπη και Υγεία, Υγεία και Αγάπη σε όλους!» ανέφερε η Αγαπηδάκη.