Ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτροπαραγωγής Cat από την Eltrak

Η Eltrak παρουσιάζει την ολοκληρωμένη γκάμα Electric Power Generation, προσφέροντας προηγμένες λύσεις ηλεκτροπαραγωγών ζευγών Cat® που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Από μικρές επαγγελματικές εγκαταστάσεις έως μεγάλης κλίμακας και ιδιαίτερα απαιτητικά βιομηχανικά έργα, η σειρά έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται με αξιοπιστία και ευελιξία.

Ευρεία γκάμα εφαρμογών

Για να καλυφθεί αυτό το φάσμα, η γκάμα περιλαμβάνει:

Μονάδες χαμηλής και μεσαίας ισχύος για επαγγελματικούς χώρους, καταστήματα και μονάδες φιλοξενίας.

Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη υψηλής ισχύος, ιδανικά για μεγάλα κτίρια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, data centers και κρίσιμες υποδομές.

Επιλογές καυσίμου

Οι λύσεις προσφέρουν ποικιλία επιλογών καυσίμου, ώστε να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε έργου:

· Πετρέλαιο

· Φυσικό αέριο

· Βιοαέριο

Έτσι, καλύπτονται ανάγκες εφεδρικής, κύριας ή συνεχούς παροχής ενέργειας, με την ίδια σταθερή ποιότητα και αξιοπιστία.

Υπηρεσίες πώλησης και ενοικίασης

Η Eltrak προσφέρει τόσο λύσεις πώλησης όσο και ενοικίασης, συνοδευόμενες από ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη και υπηρεσίες after-sales. Με την πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία της στον τομέα της ενέργειας, αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για κάθε εφαρμογή.

Cat® DE1100 GC – Η αιχμή της αξιοπιστίας

Στη γκάμα Electric Power Generation ξεχωρίζει το Cat® DE1100 GC, ένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος που έχει σχεδιαστεί ειδικά για εφαρμογές όπου η αδιάλειπτη και αξιόπιστη παροχή ενέργειας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα.

Βασικά χαρακτηριστικά

· Ισχύς: 1100 kVA στα 50 Hz σε λειτουργία standby.

· Κινητήρας: Cat® C32 V12 στις 1500 σ.α.λ.

· Κλάση ανάληψης φορτίου: G3 σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8528.

· Υποστήριξη MODBUS και δυνατότητα παραλληλισμού.

· Διαθέσιμο είτε σε ανοικτό skid είτε σε ηχομονωμένο περίβλημα.

Ιδανικές εφαρμογές

Το Cat® DE1100 GC απευθύνεται σε έργα όπου η ενεργειακή αξιοπιστία δεν επιδέχεται συμβιβασμούς, όπως:

· Data centers

· Βιομηχανικές εγκαταστάσεις

· Νοσοκομεία

· Μεγάλες υποδομές

Η αξία της συνεργασίας Eltrak – Cat®

Συνδυάζοντας την παγκόσμια αξιοπιστία της Cat® με την ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη της Eltrak, οι λύσεις Electric Power Generation προσφέρουν:

· Σταθερή και ασφαλή ηλεκτροπαραγωγή.

· Υψηλή αποδοτικότητα και χαμηλό κόστος λειτουργίας.

· Εξειδικευμένες υπηρεσίες after-sales και τεχνική κάλυψη.

Με αυτόν τον τρόπο, κάθε επιχείρηση ή οργανισμός μπορεί να εξασφαλίσει την ενέργεια που χρειάζεται, με την εγγύηση ενός κορυφαίου ονόματος και ενός αξιόπιστου συνεργάτη.