Έρχεται… ενήλικο περιεχόμενο στο ChatGPT – Ποιοι θα μπορούν να το βλέπουν

Ερωτικό περιεχόμενο θα προσφέρει από τον Δεκέμβριο στους επαληθευμένους ενήλικες χρήστες του το ChatGPT, σύμφωνα με ανακοίνωση του διευθύνοντος συμβούλου της OpenAI, Σαμ Άλτμαν.

Συγκεκριμένα ο Άλτμαν είπε: «Τώρα που καταφέραμε να μετριάσουμε τα σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας και διαθέτουμε νέα εργαλεία, θα μπορέσουμε να χαλαρώσουμε με ασφάλεια τους περιορισμούς στις περισσότερες περιπτώσεις».

We made ChatGPT pretty restrictive to make sure we were being careful with mental health issues. We realize this made it less useful/enjoyable to many users who had no mental health problems, but given the seriousness of the issue we wanted to get this right.



«Στο πλαίσιο της αρχής μας ”να αντιμετωπίζουμε τους ενήλικες χρήστες ως ενήλικες”, θα επιτρέψουμε ακόμη περισσότερα, όπως ερωτικό περιεχόμενο για επαληθευμένους ενήλικες», πρόσθεσε.

Η τολμηρή αυτή κίνηση από τον γίγαντα της τεχνητής νοημοσύνης έρχεται την ώρα που εξετάζονται νομοθετικά αυστηρότεροι περιορισμοί στα chatbots. Όπως ανέφερε στο Axios, ο Αμερικανός γερουσιαστής Τζος Χάουλεϊ ετοιμάζεται σχέδιο νόμου που θα απαγορεύει τη χρήση AI από ανηλίκους.

Από την άλλη, η κίνηση αυτή θα μπορούσε να ενισχύσει την OpenAI, καθώς επιδιώκει να προσελκύσει συνδομές επί πληρωμή.

«Κάναμε το ChatGPT αρκετά περιοριστικό για να είμαστε σίγουροι ότι ήμασταν προσεκτικοί με τα θέματα ψυχικής υγείας», συνέχισε ο Άλτμαν στην ανάρτησή του.

«Συνειδητοποιούμε ότι αυτό το έκανε λιγότερο χρήσιμο/ευχάριστο για πολλούς χρήστες που δεν είχαν προβλήματα ψυχικής υγείας, αλλά δεδομένης της σοβαρότητας του θέματος, θέλαμε να το κάνουμε σωστά», σημείωσε.

Ιστορικά, η πορνογραφία έχει συμβάλει στην προώθηση των τεχνολογικών καινοτομιών, από τις βιντεοκασέτες μέχρι τα ψηφιακά βίντεο και τα διαδραστικά videogames.

Αν και η ψυχαγωγία για ενήλικες δεν είναι η κινητήρια δύναμη για τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ήδη κερδίζει έδαφος το πορνογραφικό υλικό που παράγεται με ΑΙ.

Η Grok του Έλον Μασκ είναι η πιο τολμηρή από τις μεγάλες εταιρείες, προσφέροντας συντρόφους τεχνητής νοημοσύνης σχεδιασμένους για σεξουαλικά παιχνίδια ρόλων.

Ο Άλτμαν δήλωσε επίσης πως τις επόμενες εβδομάδες οι χρήστες θα μπορούν να καθορίζουν καλύτερα τον τόνο και την προσωπικότητα του ChatGPT.

«Αν θέλετε το ChatGPT να ανταποκρίνεται με τρόπο πολύ ανθρώπινο, να χρησιμοποιεί πολλά emoji ή να συμπεριφέρεται σαν φίλος, θα πρέπει να το κάνει. (Αλλά μόνο αν το θέλετε εσείς, όχι επειδή εμείς το χρησιμοποιούμε στο έπακρο)», κατέληξε ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI.