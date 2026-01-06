Τόνια Καζιάνη: Πέθανε η γνωστή ηθοποιός – Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο

Στη θλίψη βυθίστηκε ο καλλιτεχνικός κόσμος μετά την είδηση του θανάτου της ηθοποιού Τόνιας Καζιάνης σε ηλικία 81 ετών.

Την είδηση γνωστοποίησε ο δημοφιλής ηθοποιός και πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας, με ανάρτηση στο Instagram.

«Με μεγάλη θλίψη μόλις πληροφορηθήκαμε από τον αγαπημένο φίλο ζωγράφο Κώστα Σπυριούνη πως η αγαπημένη φίλη του και αγαπημένη όλων συνάδελφός μας, που έδωσε το ταλέντο της, την δροσιά και την ομορφιά της στο θέατρο μας και τον ελληνικό κινηματογράφο η τόσο διακριτική Τόνια Καζιάνη δεν είναι πια ανάμεσα μας.

Το πέρασμα της από την θεατρική μας οικογένεια αφήνει μόνο θετικά μηνύματά για την προσήλωση και την ευγένεια που υπηρέτησε την τέχνη μας.. Καλό ταξίδι αγαπημένη μας», έγραψε.

Η Τόνια Καζιάνη γεννήθηκε το 1945 και υπήρξε σύζυγος του επίσης ηθοποιού Γιώργου Τζώρτζη με τον οποίο απέκτησε μια κόρη, την Ευγενία.

Τις δεκαετίες 1970 και 1980 έκανε καριέρα στον ελληνικό κινηματογράφο. Η τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση ήταν το 2007 στη σειρά «Τυφλόμυγα» του ΑΝΤ1.