Μενδώνη για δείπνο στο Βρετανικό Μουσείο: “Τέτοιες ενέργειες είναι προσβλητικές για τα πολιτιστικά αγαθά”

Σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με το δείπνο που οργάνωσε το Βρετανικό Μουσείο, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Κατ’ επανάληψη και διαχρονικά το Υπουργείο Πολιτισμού έχει καταδικάσει τα δείπνα, τις δεξιώσεις και τις επιδείξεις μόδας που διοργανώνονται στους χώρους των Μουσείων, στους οποίους εκτίθενται μνημεία και έργα τέχνης. Τέτοιες ενέργειες είναι προσβλητικές για τα πολιτιστικά αγαθά και θέτουν σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα.

Αυτό ακριβώς έπραξε το προηγούμενο Σάββατο, η Διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, χρησιμοποιώντας για μία ακόμη φορά τα Γλυπτά του Παρθενώνα ως διακοσμητικά στοιχεία για το δείπνο που οργάνωσε. Η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η ηθική των μνημείων θα έπρεπε να αποτελεί το κύριο μέλημα του Βρετανικού Μουσείου, το οποίο για μια ακόμη φορά επιδεικνύει προκλητική αδιαφορία».

Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη κατά Βρετανικού Μουσείου: «Άστοχο το φιλανθρωπικό δείπνο στην αίθουσα με τα Γλυπτά του Παρθενώνα»

Η Μαρένα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη με ανάρτηση της στα social media, εξέφρασε την δυσαρέσκεια της για την πρωτοβουλία του Βρετανικού Μουσείου να διοργανώσει φιλανθρωπικό δείπνο στην Duveen Gallery, τον χώρο όπου φυλάσσονται τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Χαρακτηριστικά σύζυγος του πρωθυπουργού έγραψε: «Το Βρετανικό Μουσείο διοργάνωσε, το περασμένο Σάββατο, φιλανθρωπικό δείπνο στην Duveen Gallery — στην αίθουσα όπου φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Την ώρα που έχει ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος για την επανένωση του μνημείου, η απόφαση του Μουσείου να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση σε αυτόν τον χώρο ήταν – το λιγότερο – άστοχη».

Η ανάρτηση της Μαρένα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη προστίθεται στις επικρίσεις που δέχεται το Βρετανικό Μουσείο, σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των εκθεμάτων, αλλά και για τη στάση του στο πάγιο ελληνικό αίτημα επανένωσης των Γλυπτών.