Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη κατά Βρετανικού Μουσείου: «Άστοχο το φιλανθρωπικό δείπνο στην αίθουσα με τα Γλυπτά του Παρθενώνα»

Η Μαρένα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη με ανάρτηση της στα social media, εξέφρασε την δυσαρέσκεια της για την πρωτοβουλία του Βρετανικού Μουσείου να διοργανώσει φιλανθρωπικό δείπνο στην Duveen Gallery, τον χώρο όπου φυλάσσονται τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Χαρακτηριστικά σύζυγος του πρωθυπουργού έγραψε: «Το Βρετανικό Μουσείο διοργάνωσε, το περασμένο Σάββατο, φιλανθρωπικό δείπνο στην Duveen Gallery — στην αίθουσα όπου φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Την ώρα που έχει ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος για την επανένωση του μνημείου, η απόφαση του Μουσείου να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση σε αυτόν τον χώρο ήταν – το λιγότερο – άστοχη».

Η ανάρτηση της Μαρένα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη προστίθεται στις επικρίσεις που δέχεται το Βρετανικό Μουσείο, σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των εκθεμάτων, αλλά και για τη στάση του στο πάγιο ελληνικό αίτημα επανένωσης των Γλυπτών.