Με επιτυχία στέφθηκε η περιοδεία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στην Κίνα

Στην Σεντσέν, την ταχύτερα αναπτυσσόμενη πόλη της Κίνας και τρίτη σε πληθυσμό μετά το Πεκίνο και τη Σαγκάη, ταξίδεψε το σύνολο του καλλιτεχνικού δυναμικού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, για να παρουσιάσει δύο παραστάσεις της «Τραβιάτας» του Τζ. Βέρντι.

Η επιτυχία της περιοδείας της ΕΛΣ στην Κίνα, της πρώτης μεγάλης διεθνούς περιοδείας της ΕΛΣ για τη σεζόν 2025/26, χαρακτηρίζεται από τη Λυρική «πρωτόγνωρη».

«Η περιοδεία στην Κίνα αποτελεί μια σπουδαία στιγμή στην ιστορία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και επιβεβαιώνει με τον πιο ακριβή τρόπο τη διεθνή υπόσταση του Οργανισμού μας», ανέφερε σχετικά ο καλλιτεχνικός διευθυντής της ΕΛΣ Γιώργος Κουμεντάκης.

Η ΕΛΣ παρουσίασε την «Τραβιάτα» σε σκηνοθεσία, σκηνικά και κοστούμια του Νίκου Σ. Πετρόπουλου, στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2025, στο κατάμεστο Κέντρο Πολιτισμού και Τεχνών Γκουανγκμίνγκ (Guangming Culture & Arts Center), χωρητικότητας 1.200 θέσεων.

Στη Σεντσέν των 17 εκατομμυρίων κατοίκων, το κοινό αποθέωσε, σύμφωνα με την ΕΛΣ, με παρατεταμένο χειροκρότημα και επευφημίες, όλους τους συντελεστές της παραγωγής.

«Μας γεμίζει χαρά η τόσο θερμή υποδοχή του καλλιτεχνικού μας έργου από το κινέζικο κοινό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σπουδαίους μας καλλιτέχνες, τα καλλιτεχνικά μας σώματα, καθώς και τους συνεργάτες, το τεχνικό, βοηθητικό και λοιπό προσωπικό της ΕΛΣ, που ταξίδεψαν στην Κίνα και παρουσίασαν στη Σεντσέν μια παραγωγή όπερας με αμιγώς ελληνικές δυνάμεις, στο υψηλότερο καλλιτεχνικό επίπεδο. Ευχαριστούμε θερμά το υπουργείο Πολιτισμού για τη συνδρομή και τη συνεργασία, και φυσικά το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που με τη δωρεά του έκανε εφικτή την πραγματοποίηση αυτής της περιοδείας», πρόσθεσε ο κ. Κουμεντάκης.

Τη μουσική διεύθυνση είχε ο Λουκάς Καρυτινός, τον ρόλο της Βιολέττας Βαλερύ μοιράστηκαν οι Βασιλική Καραγιάννη και Δήμητρα Κωτίδου και του Αλφρέντο οι Γιάννης Χριστόπουλος και Κωνσταντίνος Κληρονόμος. Ο Διονύσης Σούρμπης ερμήνευσε τον Τζόρτζιο Ζερμόν. Οι μονωδοί της ΕΛΣ Χρυσάνθη Σπιτάδη, Ελένη Βουδουράκη, Γιάννης Καλύβας, Χάρης Ανδριανός, Νίκος Κοτενίδης, Γιάννης Γιαννίσης, Νίκος Κατσιγιάννης και Ιωάννης Κοντέλλης, συμπλήρωσαν την αμιγώς ελληνική διανομή. Συμμετείχαν η Ορχήστρα, η Χορωδία και μέλη του Μπαλέτου της ΕΛΣ. Την αναβίωση της σκηνοθεσίας υπέγραψε ο Ίων Κεσούλης και τους φωτισμούς ο Χρήστος Τζιόγκας.