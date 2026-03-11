H επιστροφή του Arnold Schwarzenegger ως «Conan» θα είναι ιστορική

Του Θοδωρή Καλιμτζάκη

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία του Arnold Schwarzenegger ήταν ο «Κόναν ο Βάρβαρος» το 1982. Από αυτόν τον ρόλο έγινε παγκοσμίως γνωστός στον κινηματογράφο.

Ο ίδιος πάντα έλεγε ότι δεν έχει σημασία αυτό που λες, αλλά ο τρόπος που το λες. Μέχρι και σήμερα θεωρείται από τους καλύτερους Βodybuilder όλων των εποχών.

Για πολλούς ήταν ο αθλητής (συμφωνώ) με την καλύτερη σωματική διάπλαση. Ο μυικός όγκος του ήταν και το διαβατήριο για τον ρόλο στο «Conan The Barbarian». Έχει κερδίσει τον τίτλο Mr. Universe 5 φορές.

O Conan δημιουργήθηκε από τον Αμερικανό συγγραφέα Robert E. Howard το 1932. Tα διηγήματα του έγιναν γνωστά μέσα από το περιοδικό Weird Tales. Από τότε ο χαρακτήρας έχει κάνει την εμφάνισή του σε βιβλία, κόμικ, ταινίες και τηλεοπτικά προγράμματα. Φυσικά και σε video games.

Όσον αφορά τα κόμικς, ο Κόναν έχει εμφανιστεί και σε μεγάλη ηλικία. Υπάρχει τεύχος (από μαρτυρία φίλου συναδέλφου) όπου ήταν Βασιλιάς ογδόντα χρόνων και μπλέχτηκε σε περιπέτεια. Κάτι που ταιριάζει (γάντι) και με την σημερινή ηλικία του Arnold που είναι στα 78. Ο Κόναν στα κόμικς δραστηριοποιείται μέχρι τα 80 του.

Σύμφωνα πάντα με τα διηγήματα του Howard, ο ήρωας γεννήθηκε σε ένα χωριό στην Κιμμέρια κατά την διάρκεια μιας μάχης. Είναι γιος σιδερά και από μικρός ξεχώριζε για τις ικανότητες του. Το ξεκίνημα του (για όσους έχουν δει την ταινία) φαίνεται στο πρώτο Κόναν του 1982 μαζί με τον αξέχαστο ηθοποιό και voice actor James Earl Jones (η φωνή του Darth Vader).

Στη σκηνοθεσία είναι ο Τζον Μίλιους και στο σενάριο ο Όλιβερ Στόουν μαζί με τον Μίλιους. Με την τελευταία δήλωση του Schwarzenegger o Conan θα επιστρέψει!

Μέσα από τις ιστορίες ο Κόναν γίνεται Βασιλιάς στα 40 του και κοντά στα 60 αφήνει τον θρόνο του στον γιό του Κόναν Β’. Στη συνέχεια ο Κόναν διέσχισε τον μεγάλο ωκεανό στα δυτικά αναζητώντας νέες περιπέτειες…

Στο εμβληματικό soundtrack από το «Conan The Barbarian» ήταν ο μεγάλος έλληνας συνθέτης Βασίλης Πολυδούρης (1945 – 2006). Ο μεγάλος δημιουργός υπέγραψε και στο «Conan The Destroyer», το sequel του 1984 (όχι τόσο δυνατό το έργο σε σχέση με το πρώτο).

Στο Arnold Sports Festival, ο «Arni» δήλωσε (ακουγόταν τα τελευταία χρόνια) ότι γίνονται συζητήσεις για ένα τρίτο Conan. Aποκάλυψε ακόμα ότι υπάρχει περίπτωση και για νέα ταινία Predator και Commando!

Για τους λάτρεις των ταινιών, καταλαβαίνετε τον ενθουσιασμό για τα συγκεκριμένα franchises (θα ακολουθήσουν άρθρα αναλυτικότερα). Μαζί με το Terminator είναι οι ταινίες που ανέδειξαν τον Schwarzenegger. Κλασικές στον κινηματογράφο.

Για το Predator, ο σκηνοθέτης Dan Trachtenberg (Prey, Badlands), επιθυμεί την επιστροφή του Arnold.

«Έχουν κάνει ήδη μία επιπλέον ταινία “Predator” και ο σκηνοθέτης κάνει εξαιρετική δουλειά. Τώρα θέλει να συμμετάσχω και στην επόμενη. Το έχουμε συζητήσει», είπε ο μεγάλος ηθοποιός.

Ο Trachtenberg έχει δηλώσει ότι ένα από τα αρχικά σενάρια για το Predator: Badlands περιλάμβανε και σύντομη εμφάνιση του χαρακτήρα Dutch, που είχε υποδυθεί ο Schwarzenegger στην αρχική ταινία.

Μάλιστα, ο ίδιος χαρακτήρας εμφανίστηκε για λίγο και σε animated μορφή στο Predator: Killer of Killers (εμφανίζεται το ψηφιακό ομοίωμα του Dutch).

«King Conan» θα λέγεται το τρίτο μέρος

Για το Conan 3 που θα έχει τον τίτλο «King Conan», o Schwarzenegger είπε ότι η 20th Century Fox έχει ήδη προσλάβει τον Christopher McQuarrie, τον σκηνοθέτη των τελευταίων Mission: Impossible (τεράστιες επιτυχίες).

«Μόλις προσέλαβαν έναν φανταστικό σεναριογράφο και σκηνοθέτη, που έκανε τις τέσσερις τελευταίες ταινίες του Tom Cruise. Θα γράψει και θα σκηνοθετήσει το King Conan», είπε ο πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνια.

«Στο King Conan έχουμε μια πολύ δυνατή ιστορία. Ο Conan έχει περάσει 40 χρόνια ως Βασιλιάς, αλλά κάποια στιγμή εκδιώκεται από το βασίλειό του. Φυσικά ξεσπά σύγκρουση, όμως τελικά επιστρέφει και ακολουθεί χάος, βία, μαγεία, πλάσματα και όλα αυτά τα στοιχεία. Και τώρα, φυσικά, υπάρχουν και τα σύγχρονα ειδικά εφέ. Το studio έχει τα χρήματα για να κάνει αυτές τις ταινίες πραγματικά μεγάλες παραγωγές, οπότε ανυπομονώ για όλα αυτά τα project».

«Το σενάριο θα είναι διαφορετικό. Δεν θα γραφτεί σαν να είμαι 40 ετών, αλλά θα είναι προσαρμοσμένο στην ηλικία μου. Θα συνεχίσω όμως να δίνω μάχες».

Ανυπομονούμε Arnold!

Ακούστε παρακάτω το φοβερό soundtrack του Βασίλη Πολυδούρη από το Conan με πλούσιες εικόνες: