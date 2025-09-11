Γρηγόρης Μπιθικώτσης – «Άξιος Εστί»: Την Τετάρτη 17/9 η μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο

Μια συναυλία αφιερωμένη στον Γρηγόρη Μπιθικώτση, τον «σερ» της ελληνικής μουσικής, θα πραγματοποιηθεί στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο στις 17 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια από το θάνατό του.

Την σκηνοθεσία – καλλιτεχνική επιμέλεια καθώς και την παρουσίαση, την έχει αναλάβει ο πολυτάλαντος και αγαπητός σε όλους Λάκης Λαζόπουλος τιμώντας με έναν ιδιαίτερο τρόπο όλη τη σπουδαία διαδρομή αυτού του μεγάλου καλλιτέχνη!

Κορυφαίοι ερμηνευτές θα τραγουδήσουν αξέχαστα τραγούδια που σηματοδοτούν την πορεία του Γρηγόρη Μπιθικώτση αλλά και την προσωπικότητα που υπήρξε.

Μια συγκλονιστική φωνή που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της, συνδυάζοντας τη δωρικότητα με το λαϊκό ύφος χάρισε στο ελληνικό τραγούδι μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές του, σε συνεργασία με τους σπουδαιότερους έλληνες συνθέτες!

Η συναυλία θα έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα καθώς μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην «ΦΛΟΓΑ» Σύλλογο Γονιών – Παιδιών με Νεοπλασματική ασθένεια.

Οι καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν:

Θέμης Αδαμαντίδης, Μελίνα Ασλανίδου, Πέτρος Γαϊτάνος, Χρήστος Δάντης, Πέγκυ Ζήνα, Γιάννης Ζουγανέλης, Γιάννης Κότσιρας, Ρένα Μόρφη, Δημήτρης Μπάσης, Γιάννης Μπέζος, Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Πίτσα Παπαδοπούλου, Αντώνης Ρέμος, Στέλιος Ρόκκος, Ηρώ Σαΐα, Κώστας Χατζής

και άλλοι.

Τιμητική συμμετοχή: Σταύρος Ξαρχάκος.