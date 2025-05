Η Kourd Gallery παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα έργα του γνωστού εικαστικού καλλιτέχνη Win Knowlton, σε μια έκθεση η οποία εγκαινιάζεται στις 15 Μαΐου, με επιμέλεια της Ελένης Βαροπούλου. Θα παρουσιαστεί στην γκαλερί, σε έναν χώρο ειδικά διαμορφωμένο ως εγκατάσταση, μία σειρά από ακρυλικά τα οποία δούλεψε ο ζωγράφος πρόσφατα στο Βερολίνο.

Ο ζωγράφος και γλύπτης Win Knowlton ζει και δημιουργεί ανάμεσα στη Νέα Υόρκη και το Βερολίνο εκφράζοντας μια από τις πιο χαρακτηριστικές τάσεις της σύγχρονης τέχνης, αφού τον ενδιαφέρει η φύση, το τοπίο, η αφαίρεση και διάφορες μικτές τεχνικές. Από τη δεκαετία του 1980, ο Knowlton δείχνει έργα του σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις, πολυάριθμες γκαλερί και μουσεία ανά τον κόσμο. Στους χώρους όπου έχει εκθέσει περιλαμβάνονται το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης και το MoMA/PS1 στη Νέα Υόρκη. Έχει πάρει την υποτροφία Guggenheim και υποτροφίες από το New York Foundation for the Arts και το Kaplan Foundation. Έργα του Knowlton υπάρχουν στις συλλογές σημαντικών πολιτιστικών φορέων, μεταξύ των οποίων το ΜοΜΑ, η Εθνική Πινακοθήκη της Washington, το Museum of Fine Arts του Houston, το Whitney Museum of American Art, το Brooklyn Museum κ.α.

Στην αθηναϊκή έκθεση «Weather or not», το κοινό θα μπορέσει να δει έργα του Knowlton, που έχουν ως θεματικό πυρήνα τα καιρικά φαινόμενα. Με έμπνευση από τις αλλαγές του καιρού, ο καλλιτέχνης δημιουργεί ένα νέο, πρωτότυπο σύμπαν, που απευθύνεται τόσο στους λάτρεις της τέχνης του τοπίου, όσο και σε εκείνους που προβληματίζονται για την κλιματική αλλαγή και τα ακραία φαινόμενα που συνιστούν επακόλουθό της.

Η επιμελήτρια Ελένη Βαροπούλου σημειώνει στο κείμενο που συνοδεύει την έκθεση: «Καλοκαιρία ή κακοκαιρία. Οι προγνώσεις των σημερινών μετεωρολόγων φαίνεται ότι κινητοποίησαν τη φαντασία του νεοϋορκέζου ζωγράφου και γλύπτη Win Knowlton που με χιούμορ έριξε ένα διεισδυτικό βλέμμα στο φυσικό περιβάλλον καθώς είναι εξαιρετικά εκτεθειμένο στην κλιματική αλλαγή. Ο ζωγράφος, ως παρατηρητής του καιρού, κοιτάζει κατάματα τον καυτό ήλιο, τα μικρά σύννεφα στον καθαρό ουρανό, τη λαμπερή βλάστηση στο υγρό χώμα του κήπου, τη φωτιά, τα φλεγόμενα δέντρα, την ξεραμένη γη. Κι έχοντας απομακρυνθεί από τον πειρασμό για μια ζωγραφική απεικόνιση της φύσης που θα διεκδικούσε πληρότητα, συνοψίζει με ελλειπτικό, αφαιρετικό τρόπο, τα χαρακτηριστικά ορισμένων στοιχείων της φύσης και καιρικών φαινομένων».

