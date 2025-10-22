Διονύσης Σαββόπουλος: Όσα είχε πει για τη συνεργασία του με τη Σωτηρία Μπέλλου και το “Με αεροπλάνα και βαπόρια” (βίντεο)

Τεράστια και σπουδαία παρακαταθήκη αφήνει πίσω του ο Διονύσης Σαββόπουλος, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών το βράδυ της Τρίτης 21/10.

Μεταξύ άλλων, ο “Νιόνιος” του ελληνικού τραγουδιού είχε γράψει και τους στίχους και τη μουσική του “Ζεϊμπέκικου“, του γνωστού “Με αεροπλάνα και βαπόρια“. Μάλιστα, το εν λόγω τραγούδι το είχε γράψει εν μέσω της δικτατορίας και έμελλε να τον φέρει κοντά με τη Σωτηρία Μπέλλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Διονύσης Σαββόπουλος πριν από μερικά χρόνια, είχε μιλήσει για αυτή τη συνεργασία στην εκπομπή “Πρόσωπα” του Χρήστου Βασιλόπουλου στην ΕΡΤ.

“Είχαμε Χούντα τότε και δεν τιμούσαν τα 50 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Για εμένα είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, έχω γονείς πρόσφυγες. Ο πατέρας μου από την Κωνσταντινούπολη, η μητέρα μου από τη Βόρεια Θράκη, τη Φιλιππούπολη που πλέον ανήκει στη Βουλγαρία.

Το σπίτι ήταν γεμάτο από διηγήσεις προσφύγων και από τα δύο σόγια. Το ’72 ήμουν σε ένα μικρό δωμάτιο σε ένα ξενοδοχειάκι στη Θεσσαλονίκη. Δεν έβγαινα από το δωμάτιο καθόλου. Εκεί ξεκίνησα το Βρώμικο Ψωμί” είχε πει ο σπουδαίος τραγουδοποιός.

Σχετικά με το πώς έκλεισε η ιστορική συνεργασία με τη Σωτηρία Μπέλλου είχε αποκαλύψει πως “είχα ζητήσει από τη δισκογραφική να πει στην Μπέλλου αν θέλει να τραγουδήσει το «Με Αεροπλάνα και Βαπόρια». Απάντησε ότι δέχεται ευχαρίστως και ήρθε στο στούντιο έτοιμη, μελετημένη. Το ηχογράφησε ωραιότατα”.

“Ήμουν συγκινημένος. Σκεφτόμουν ότι έγραψα επιτέλους ένα λαϊκό τραγούδι. Η Σωτηρία όμως βγαίνει από το καμαράκι που ηχογραφούσαμε, ξεφυσάει και λέει: Ουφ βρε Διονύση με έκανες και τραγουδάω ποπ. Έμεινα άφωνος. Το έβαλε όμως στο ρεπερτόριο της. Το τραγουδούσε πάντοτε. Θεϊκά το είπε, θεϊκά” είχε προσθέσει.