«Ανάσα Ηρώων» – Μια λογοτεχνική κατάθεση ψυχής του Δημήτρη Τζιβελέκη (pics)

Στο πλαίσιο του 53ου Φεστιβάλ Βιβλίου, που φιλοξενείται στο Πεδίον του Άρεως, παρουσιάστηκε στη σκηνή «Αντιγόνη Μεταξά Κροντηρά» το νέο βιβλίο του Δημήτρη Τζιβελέκη, διευθυντή Ενημέρωσης του Αθήνα 9,84, με τίτλο «Ανάσα Ηρώων». Η εκδήλωση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πλήθους κόσμου και συναδέλφων από τον χώρο της ενημέρωσης και όχι μόνο, σε μια βραδιά που συνδύασε τη λογοτεχνία με τη μνήμη και την ιστορία.

Στο πάνελ των ομιλητών βρέθηκαν ξεχωριστές προσωπικότητες: ο στρατηγός Χαράλαμπος Λαλούσης, ο πολιτικός επιστήμονας και συγγραφέας Λευτέρης Κουσούλης, καθώς και η δημοσιογράφος και διευθύντρια των μουσικών ραδιοφώνων της ΕΡΤ, Μαργαρίτα Μυτιληναίου, η οποία είχε και τον ρόλο της συντονίστριας.

Όλοι τους μίλησαν με θέρμη για το έργο, αναδεικνύοντας τις αξίες που κρύβει πίσω από τις σελίδες του.

Ο ίδιος ο συγγραφέας, σε ανάρτησή του στο Facebook, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του: «Ευχαριστώ πολύ μέσα από την καρδιά μου όσους με τίμησαν με την παρουσία τους και φυσικά τον στρατηγό Χαράλαμπο Λαλούση, τον Λευτέρη Κουσούλη και την Μαργαρίτα Μυτιληναίου που προλόγισαν το βιβλίο μου», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Τζιβελέκης.

Το βιβλίο «Ανάσα Ηρώων» δεν είναι μια απλή λογοτεχνική δουλειά, αλλά μια υπαρξιακή ανάγκη, όπως τόνισε ο ίδιος: «Η ανάγκη για αφήγηση δεν είναι απλώς καλλιτεχνική, είναι υπαρξιακή. Αν δεν αφηγηθούμε την Ιστορία μας, κινδυνεύουμε να τη χάσουμε. Και χειρότερα, να την ξεχάσουμε».

Μέσα από αληθινές ιστορίες, αλλά και αφηγήσεις που ισορροπούν ανάμεσα στη μνήμη και τη μυθοπλασία, ο συγγραφέας φωτίζει στιγμές αντοχής, αξιοπρέπειας και ανθρωπιάς, σε εποχές που κυριαρχούσε η απανθρωπιά του πολέμου. Δεν πρόκειται για εξύμνηση της σύγκρουσης, αλλά για έναν ύμνο στους ανθρώπους που άντεξαν, που κράτησαν τη σιωπή ζωντανή και έγιναν κομμάτι της συλλογικής μας ταυτότητας.

Οι ήρωες και οι αντιήρωες του βιβλίου δεν είναι μακρινοί, αλλά «οι δικοί μας άνθρωποι», όπως υπογραμμίζει ο συγγραφέας. Ένα έργο που επιχειρεί να κρατήσει αναμμένο το φως της μνήμης, προσκαλώντας τον αναγνώστη σε μια συγκινητική και βαθιά ανθρώπινη περιπλάνηση.

Το «Ανάσα Ηρώων» εύχεται να έχει το ταξίδι που του αξίζει – ένα ταξίδι στις ψυχές και στις μνήμες όλων μας.