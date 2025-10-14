Ζωή Κωνσταντοπούλου καταγγέλλει παραλείψεις στην υπόθεση Τεμπών και το νομοσχέδιο εργασίας

Για την αυριανή της παρουσία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, «στη δίκη η οποία διεξάγεται για την εξαφάνιση των βίντεο φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας» στο πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, άρχισε την ομιλία της στη Βουλή, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά την συζήτηση και ψήφιση του σ/ν του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας – Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε ότι «αύριο διεξάγεται η δίκη εναντίον των υπευθύνων του ΟΣΕ και του υπευθύνου της Interstar, της εταιρείας αυτής η οποία αναλαμβάνει τη φύλαξη πολλών, δημοσίων χώρων και εγκαταστάσεων… και είναι η εταιρεία εκείνη η οποία επί δύο χρόνια κορόιδευε τους συγγενείς, τις οικογένειες των θυμάτων, τους επιζώντες, στέλνοντας λάθος και κατεστραμμένα βίντεο στην ανάκριση…. ισχυριζόμενη ότι χάθηκαν τα βίντεο διότι δεν διατηρήθηκαν και γενικώς υπεξάγοντας τα κρίσιμα στοιχεία που αφορούν την αποκάλυψη της αλήθειας για το τι πραγματικά συνέβη στις 28 Φεβρουαρίου του 2023».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν «λένε κουβέντα» για την αυριανή δίκη, επισημαίνοντας: «Θα μιλήσει κανείς από την κυβέρνηση για αυτή τη δίκη που γίνεται; Διότι αποδεικτικό υλικό του εγκλήματος των Τεμπών καταστράφηκε, υπεξήχθη και δεν υπάρχει μέχρι σήμερα… και σαφέστατα θα έπρεπε να είναι μέρος της δικογραφίας…».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για «συνομοταξία» κάποιων που «σπεύδουν και αγκομαχούν να κλείσουν άρον άρον τις διερευνήσεις για να γίνει μια δίκη στο πόδι, για πλημμελήματα και όχι για κακουργήματα, όσον αφορά τις ανθρωποκτονίες και την αφαίρεση ανθρώπινης ζωής μετά από έκθεση. Να γίνει μια δίκη κομμένη και ραμμένη στα μέτρα μιας κυβέρνησης που θέλει να ελέγχει τη δικαιοσύνη, να παρεμβαίνει στην άσκηση της δικαστικής λειτουργίας και βέβαια θέλει να προκαταλαμβάνει και τις αποφάσεις της δικαιοσύνης».

Η κ. Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, λέγοντας ότι «παρεμβαίνει σε δικαστές και τους ζητάει συγκεκριμένες ενέργειες προκειμένου να εξουδετερώσει μια συνήγορο που τον ενοχλεί» (εν. τον εαυτό της). «Σε αυτές τις συνθήκες επιθυμεί η ΝΔ να κριθεί η υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών;» διερωτήθηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Για τον ορισμό ημερομηνίας έναρξης της δίκης (23 Μαρτίου 2026) για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε: «Είναι προπαγάνδα. Καμία οικογένεια θύματος δεν έχει ενημερωθεί για καμία ημερομηνία» και πρόσθεσε ότι «δεν μπορεί να γίνει δίκη χωρίς κατηγορούμενους για κακουργήματα τους κ.κ. Καραμανλή, Τριαντόπουλο, Μητσοτάκη».

Στη συνέχεια η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας άσκησε δριμεία κριτική στη ΝΔ για την εξεταστική επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επαναλαμβάνοντας την άποψη ότι θα πρέπει να κληθούν να καταθέσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι.

Για τη συμφωνία ειρήνης για τη Γάζα, που υπογράφηκε χθες στην Αίγυπτο, η κ. Κωνσταντοπούλου σημείωσε ότι «δεν μπορεί ακόμη κανείς να προκαταβάλει τις εξελίξεις» καθώς και ότι «η ελληνική κυβέρνηση επισείει μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Πώς θα τοποθετηθεί για το παρόν και το μέλλον; Θα ζητήσει να τεθεί η συμφωνία υπό την εγγύηση του ΟΗΕ; Θα ζητήσει να αναλάβει την εκπροσώπηση των Παλαιστινίων η Παλαιστινιακή αρχή που εγγυάται τα παλαιστινιακά εδάφη;». «Χρειάζονται πολύ στέρεες θέσεις από πλευράς της διεθνούς κοινότητας και των κρατών και των κυβερνήσεων που είναι δεσμευμένες να διαφυλάσσουν το διεθνές δίκαιο», πρόσθεσε.

«Κυρίαρχη επιδίωξη του σ/ν του υπουργείου Εργασίας… η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων»

Για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, το οποίο συζητείται στην ολομέλεια, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, δήλωσε ότι το κόμμα της θα το καταψηφίσει επί της αρχής, γιατί -όπως είπε- «θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που μπορεί να επιδιώκεται να εμπλουτιστεί με κάποιες δειλά και όχι αποφασιστικά, θετικές προβλέψεις, πλην όμως η κυρίαρχη επιδίωξή του είναι αυτή η οποία καταγράφεται τόσο στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης όσο και της κοινωνίας. Η κυρίαρχη επιδίωξή του έχει να κάνει με την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, με τη διευκόλυνση όχι των εργαζομένων αλλά των εργοδοτών, με την νομιμοποίηση μιας υπερεργασίας χωρίς αντίστοιχη αμοιβή, με την εξουθένωση εργαζομένων οι οποίοι δεν παρακαλάνε να δουλεύουν πιο πολύ. Προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να κερδίζουν περισσότερα για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της ζωής τους… Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες δεν βγαίνουν οικονομικά και για αυτό εξαναγκάζονται να ζητούν περισσότερες πηγές εισοδήματος».