Βουλή: Οι στιγμές πανικού μετά το λιποθυμικό επεισόδιο της Μαρίας Αθανασίου από την Ελληνική Λύση (βίντεο)
Επικράτησε αναστάτωση στην Ολομέλεια
Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Τετάρτης στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στην Ολομέλεια για το εργασιακό νομοσχέδιο.
Η βουλευτής και εισηγήτρια της Ελληνικής Λύσης Μαρία Αθανασίου υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο, λίγο αφού κατέβηκε από το βήμα της Βουλής.
Στο βήμα του Κοινοβουλίου, εκείνη την ώρα, βρισκόταν ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Δημήτρης Τζανακόπουλος.
Αμέσως, διέκοψε την ομιλία του και έτρεξε προς τα έδρανα, όπου βρισκόταν η κυρία Αθανασίου.
Την ίδια στιγμή, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου φώναξε να καλέσουν τον γιατρό, ενώ η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως φαίνεται να τρέχει προς την έξοδο της αίθουσας για να τον ειδοποιήσει.
Άμεσα, στο σημείο πήγε γιατρός και λίγο αργότερα, έγινε γνωστό ότι ευτυχώς η Μαρία Αθανασίου είναι καλά στην υγεία της και δεν διατρέχει κίνδυνο.
Σημειώνεται πως η συνεδρίαση στην Ολομέλεια διακόπηκε και συνεχίζεται σήμερα το πρωί, ενώ θα ολοκληρωθεί με την ονομαστική ψηφοφορία.
