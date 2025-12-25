Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βελόπουλος: «Είναι αδιανόητο για να χτυπήσεις τα μπλόκα των αγροτών, να χτυπάς όλη την κοινωνία»

«Θα το πληρώσει ακριβά αυτό ο πρωθυπουργός και όχι ο λαός

DEBATER NEWSROOM

«Μόνο ένας δυνάστης θα άφηνε τον κόσμο να ταλαιπωρείται, θα είχε κλείσει τους δρόμους με στηθαία τσιμεντένια με εντολή στην αστυνομία και ο ίδιος ο τύραννος αυτός θα χαιρόταν με αυτό που έκανε. Είναι αδιανόητο για να χτυπήσεις τα μπλόκα των αγροτών, να χτυπάς όλη την κοινωνία», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης πρόσθεσε: «Είναι τραγικό, είναι δυναστικό, είναι τυραννικό, να μην αντιλαμβάνεσαι τη ζημιά που έχεις κάνει στις τουριστικές επιχειρήσεις.

Όλα αυτά καταδεικνύουν κάτι πολύ απλό. Ο δυνάστης και ο τύραννος τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Και θα το πληρώσει ακριβά αυτό ο πρωθυπουργός και όχι ο λαός».

