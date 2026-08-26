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Μητσοτάκης για συντάξεις χηρείας: “Ένα πρόβλημα, που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται οριστικά”

Σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου

Μητσοτάκης για συντάξεις χηρείας: “Ένα πρόβλημα, που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται οριστικά”
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του αναφέρεται στην οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χηρείας.

«Στις 3 Ιουλίου είχα ανακοινώσει τη νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χηρείας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα προ της περικοπής που υπέστησαν» τονίζει.

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Ο πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά.

«Ένα πρόβλημα, λοιπόν, που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται, τώρα, οριστικά, αποκαθιστώντας μία μεγάλη κοινωνική αδικία. Το είπαμε, το κάνουμε» προσθέτει ο πρωθυπουργός.

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