Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Ερντογάν – Τι συζήτησαν οι δυο πλευρές
Οι ευχές του Έλληνα πρωθυπουργού
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Πέμπτη 26/2.
Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Τουρκίας προκειμένου να του ευχηθεί για τα γενέθλια του, καθώς ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει γεννηθεί στις 26 Φεβρουαρίου 1954 στην περιοχή Κασίμπασα στην Τουρκία.
