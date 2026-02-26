Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Ερντογάν – Τι συζήτησαν οι δυο πλευρές

Οι ευχές του Έλληνα πρωθυπουργού

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Ερντογάν – Τι συζήτησαν οι δυο πλευρές
Γεράσιμος Λυμπέρης

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Πέμπτη 26/2.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Τουρκίας προκειμένου να του ευχηθεί για τα γενέθλια του, καθώς ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει γεννηθεί στις 26 Φεβρουαρίου 1954 στην περιοχή Κασίμπασα στην Τουρκία.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

