Τασούλας: Συνάντηση με τον δήμαρχο Μεγίστης στο Προεδρικό Μέγαρο
Συζήτησαν σχετικά με τις καταστροφές από την κακοκαιρία Byron
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας δέχθηκε νωρίτερα σήμερα τον δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη, ο οποίος τον ενημέρωσε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ακριτικό Καστελλόριζο. Μόλις πριν από μία εβδομάδα, η κακοκαιρία Byron έπληξε το νησί, αφήνοντας πίσω πολλές ζημιές με αποτέλεσμα το νησί να κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
Ο δήμαρχος Μεγίστης μετέφερε επίσης στον κ. Τασούλα θέσεις και προτάσεις τις οποίες συνυπογράφουν οι δήμαρχοι Σύμης, Τήλου, Χάλκης και Κάσου και αφορούν στη στεγαστική πολιτική.
