Τασούλας από την Πάτρα: “Ο ελληνικός λαός θα ξεπεράσει όλες τις προκλήσεις ενωμένος”

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας παραβρέθηκε σήμερα (30/11) στην εορτή του πολιούχου της Πάτρας, Αγίου Ανδρέα και έστειλε μήνυμα ενότητας.

«Η κοινωνία σήμερα δοκιμάζεται από έναν ορυμαγδό αντικρουόμενων μηνυμάτων, από μία πρωτοφανή ρευστότητα, από πολέμους, οι οποίοι ξέσπασαν ακόμη και στην ήπειρο μας, μισό αιώνα μετά τον μεγάλο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Γεγονότα που νομίζαμε ότι έχουν λήξει, έχουν σταματήσει και δεν θα ξαναγίνουν πια, είναι προ οφθαλμών. Βασανίζουν ανθρώπους, θυσιάζουν ανθρώπους, σκοτώνουν ανθρώπους, καταστρέφουν ζωές και εμείς εδώ, ο λαός του Θεού, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, παρακολουθούμε αυτές τις εξελίξεις έχοντας ευτυχώς κάποιες σταθερές πάνω στις οποίες μπορούμε να βαστηχτούμε», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, κατά την αντιφώνησή του προς τον Μητροπολίτη Πατρών, Χρυσόστομο, στη διάρκεια του επίσημου γεύματος που παρατέθηκε, με αφορμή την σημερινή εορτή του πολιούχου, Αγίου Ανδρέα.

Όπως προσέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «οι σταθερές μας προέρχονται από τα διδάγματα της Εκκλησίας και της εθνικής μας ιστορίας» και συνέχισε:

«Η ενότητά μας, η κοινωνική μας συνοχή, η αγάπη, η αλληλεγγύη, η κατανόηση, η καταλλαγή, είναι μηνύματα από τους δύο πνεύμονες πάνω στους οποίους στηριχτήκαμε και από τους οποίους αναπνέουμε: Η πίστη μας και το έθνος μας. Και σήμερα εδώ αντιληφθήκαμε πόσο κοντά είμαστε στα μηνύματα της Εκκλησίας μας, γιορτάζοντας και τιμώντας τη μνήμη του Πρωτόκλητου Αποστόλου, πολιούχου των Πατρών, Αγίου Ανδρέα».

«Είμαι βέβαιος», υπογράμμισε ο Κωνσταντίνος Τασούλας, «πως μέσα από τον μυκηθμό των τεράτων και τον ορυμαγδό της εποχής, ο ελληνικός λαός, πιστός σε αυτά τα μηνύματα, ενωμένος και δυνατός, θα ξεπεράσει όλες τις προκλήσεις και θα ατενίσει το μέλλον με αισιοδοξία και σιγουριά».

Επίσης, ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ανέφερε ότι «σε όλη την διάρκεια της λιτανείας, μου έκανε εξαιρετική εντύπωση το χριστεπώνυμο πλήρωμα, η σεμνοπρεπής ατμόσφαιρα στην πόλη της Πάτρας αυτή την άγια ημέρα- και νομίζω πως όλοι οι καταλαβαίνουμε αυτές τις στιγμές ότι δεν τιμούμε μόνο τον πολιούχο της πόλεως, αλλά τιμούμε κάτι πολύ βαθύτερο, τιμούμε το κήρυγμα και το παράδειγμά του».

Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «το κήρυγμα και το παράδειγμα του Αγίου Ανδρέα συμπίπτουν, διότι τίμησε το κήρυγμά του θυσιάζοντας τη ζωή του», συμπληρώνοντας: «Το μέγα αντίκρισμα του κηρύγματός του ήταν η ίδια του η ζωή. Όταν μιλούσε ο Άγιος Ανδρέας για αγάπη, για δικαιοσύνη, για αλληλεγγύη, για καταλλαγή, ένιωθε ότι όλα αυτά θα τα ισοσταθμίσει και θα τα ισοζυγίσει, αν χρειαστεί, και χρειάστηκε, με την ίδια του τη ζωή. Όλα αυτά τα μηνύματα που περιέγραψα πριν με τις λέξεις αγάπη, αλληλεγγύη, καταλλαγή, ειρήνη, δικαιοσύνη, όλα αυτά σήμερα έρχονται μέσα από τους αιώνες στα αυτιά μας και στις ψυχές μας με το περισπούδαστο μήνυμα του Μητροπολίτη Πατρών. Έρχονται λοιπόν αυτά τα μηνύματα στα αυτιά μας και στην ψυχή μας, για να μας πουν πως η αξία τέτοιων επετείων, η αξία τέτοιων ημερών, βρίσκεται στο να είμαστε μαθητές αυτών των μηνυμάτων και γιατί όχι και μιμητές».

Περιγράφοντας ο Κωνσταντίνος Τασούλας, κατά τη διάρκεια της αντιφώνησής του προς τον Μητροπολίτη Πατρών, Χρυσόστομο, τα συναισθήματά του όταν εισήλθε στον ιερό ναό του Αγίου Ανδρέα, ανέφερε:

«Πριν μου εγχειρίσετε αυτή την ωραία αγιογραφία του Αγίου Ανδρέα, μου είχατε κάνει ένα άλλο δώρο, πιο σημαντικό, ένα δώρο ψυχικής ανατάσεως, με την είσοδό μου στον ιερό ναό, στο ναό του Αγίου Ανδρέα, σε αυτό το πανορθόδοξο προσκύνημα. Λέει ο ποιητής: ”Την εκκλησίαν αγαπώ, τα εξαπτέρυγα της, τα φώτα, τες εικόνες της, τα κηροπήγιά της. Έτσι σαν μπω στην εκκλησία των Γραικών, με την μεγαλοπρέπεια της παρουσίας των ιερέων, με τη λαμπρότητα των αμφίων τους στο στολισμό, νιώθω σαν να πηγαίνω σε τιμές μεγάλες της φυλής μας, στον ένδοξό μας βυζαντινισμό”. Αυτά τα αισθήματα προκαλεί η είσοδος στον περικαλλή και επιβλητικό ναό του Αγίου Ανδρέα. Πόσο μάλλον όταν αυτή η είσοδος και η δοξολογία λαμβάνει χώρα την εόρτιο ημέρα του Πρωτόκλητου Αποστόλου, προστάτη και πολιούχου της Πάτρας, την ίδια μέρα που στο Οικουμενικό Πατριαρχείο τελούν την θρονική εορτή του ιδρυτού της εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, του ιδίου δηλαδή του Αγίου Ανδρέα».